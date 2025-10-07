CBP Management ajoute un important portefeuille commercial à Gatineau

OTTAWA, Ontario, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBP Management, la division de services de gestion immobilière de Colonnade BridgePort, s'est vu confier la gestion immobilière et la location d'un portefeuille commercial de 881 000 pieds carrés appartenant au Groupe Heafey. Ce portefeuille mixte comprenant des bureaux, des locaux industriels et des commerces de détail se compose de 20 propriétés – 19 à Gatineau et une en Ontario – et compte plus de 130 locataires.

Cette étape importante s'inscrit dans le prolongement du retour de CBP Management sur le marché de Gatineau en 2024 avec la Place Vincent Massey, également détenue en partie par le Groupe Heafey, et renforce encore davantage le partenariat entre les deux organisations.



« L'obtention du mandat de gestion et de location de ce portefeuille marque une étape importante dans la croissance continue de notre partenariat avec le Groupe Heafey, ainsi que dans l'expansion de CBP Management sur le marché de Gatineau », a déclaré Ron Matheson, vice-président principal, Services de gestion immobilière. « Cela nous offre une occasion unique de tirer parti de notre plateforme de services intégrés et de notre expertise éprouvée en matière de gestion pour obtenir d'excellents résultats pour notre client tout en garantissant une expérience positive aux locataires. »

Le développement de cette relation souligne les atouts de CBP Management dans la gestion de grands portefeuilles multi-locataires, son approche intégrée des services immobiliers et de location, ainsi que sa capacité à obtenir d'excellents résultats pour ses clients tout en améliorant l'expérience des locataires.

« CBP Management possède le professionnalisme, l'expérience et l'expertise en matière de location nécessaires pour gérer un portefeuille de cette envergure », a déclaré Steve Heafey, vice-président des affaires juridiques chez le Groupe Heafey. « Nous sommes convaincus que leur gestion garantira la stabilité et la valeur à long terme de ces actifs. »

À propos de Colonnade BridgePort – colonnadebridgeport.ca

Colonnade BridgePort est une société immobilière offrant une gamme complète de services de gestion immobilière, de location, d'acquisition, de développement, d'investissement et de gestion d'actifs pour les propriétés commerciales et résidentielles. En mettant l'accent sur la compréhension des objectifs uniques de chaque client, nous tirons parti de notre expertise immobilière et de notre connaissance du marché pour offrir des performances exceptionnelles. Basée à Ottawa, Colonnade BridgePort possède également des bureaux à Toronto, Mississauga, Dartmouth et Fredericton.

À propos du Groupe Heafey – https://groupeheafey.com

Le Groupe Heafey est une société d'investissement et de développement immobilier spécialisée dans l'acquisition, le développement et la gestion de biens immobiliers à usage de bureaux, commerciaux, industriels, résidentiels et hôteliers. Avec plus de 45 ans d'expérience, le Groupe Heafey met à profit son expertise pour identifier et repositionner des actifs sous-évalués, créer de la valeur à long terme et obtenir d'excellents résultats pour ses partenaires et ses parties prenantes. Basé à Gatineau, au Québec, le Groupe Heafey possède également des bureaux à Miami, en Floride, où la société détient et gère un portefeuille croissant d'actifs hôteliers.

Contact médias

Rachal Fleury

Responsable marketing et communication

Colonnade BridgePort

rfleury@colonnadebridgeport.ca | 343.633.5129