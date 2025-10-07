QUADIENT SA: Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote

Etabli en application de l’article 223.11 du Règlement Général 
de l’Autorité des Marchés Financiers

Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560

 Au 30 septembre 2025
Nombre total d’actions34 468 912
Nombre total de droits de vote théorique34 468 912
Nombre de droits de vote net33 880 385

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Anne-Sophie Jugean, Quadient
+33 (0)1 45 36 30 24
as.jugean@quadient.com
financial-communication@quadient.com		 

Ou consulter notre site Internet : https://invest.quadient.com/

