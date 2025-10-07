SPIE signe un accord pour l'acquisition d’ECOexperts Automation

Cergy, le 7 octobre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche).

ECOexperts s’est imposée ces dernières années comme un intégrateur de systèmes, spécialisé dans la gestion des tunnels et du trafic. L’entreprise propose des services d’ingénierie, de gestion de projet et de réalisation. En 2024, ECOexperts a généré un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros et emploie actuellement 21 personnes, principalement des ingénieurs hautement qualifiés.

Markus Holzke, Directeur Général de SPIE Germany Switzerland Austria, et Andreas Christandl, Responsable des activités autrichiennes chez SPIE Germany Switzerland Austria, souhaitent chaleureusement la bienvenue à l’équipe d’ECOexperts : « ECOexperts et SPIE se connaissent bien. Nos équipes travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Nous sommes donc ravis d’accueillir ECOexperts, une équipe hautement qualifiée qui renforcera nos compétences dans le domaine de l’ingénierie des tunnels et du trafic. À un avenir commun couronné de succès ! »

Franz Rindler, fondateur et Directeur Général d’ECOexperts, qui continuera à diriger l’entreprise aux côtés de l’équipe de direction en place, ajoute : « Au cours des dix dernières années, nous avons développé ECOexperts avec succès. Nous sommes convaincus qu’avec l’expertise et le positionnement de SPIE, nous avons trouvé un environnement idéal, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs. »

La finalisation de la transaction est prévue d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros

