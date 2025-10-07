BEYOND by Cegedim, la plateforme progicielle d’Assurance de Personnes de Cegedim Assurances, dépasse le million de personnes protégées gérées et va accompagner un nouveau client majeur

Boulogne-Billancourt, le 7 octobre 2025 – Cegedim Assurances, acteur de référence des solutions progicielles et de services pour l’assurance de personnes, annonce la signature d’un nouveau contrat pour son offre BEYOND by Cegedim, avec une institution de prévoyance majeure. Cette nouvelle collaboration conforte la pertinence de cette plateforme progicielle modulaire, évolutive et adaptable.

BEYOND by Cegedim est une plateforme progicielle de gestion des prestations Santé qui inclut également des mécanismes de dématérialisation d’indemnisation en Prévoyance. Elle orchestre et met en œuvre des services produits par Cegedim ou par des tiers. Depuis son lancement en 2023, la solution n’a cessé de s’enrichir pour inclure désormais des fonctionnalités et des processus digitaux innovants y compris l’aide à la détection de la fraude.

Un choix stratégique permettant d’optimiser la gestion des prestations santé

BEYOND by Cegedim constitue un atout stratégique pour optimiser la gestion des prestations santé en automatisant le traitement des devis, factures et prises en charge. La plateforme intègre également l’assistance à la détection de fraude et la gestion des rejets, tout en permettant une centralisation des données du tiers payant et du hors tiers payant. Elle offre un pilotage en temps réel par les équipes de gestion, une meilleure répartition des tâches pour celles-ci, et de fait, contribue à réduire significativement les coûts et les délais de traitement.

Une montée en puissance confortée par plusieurs signatures successives

BEYOND by Cegedim a été mis en production au départ, auprès des équipes iGestion de Cegedim Assurances dont la plateforme informatique est à l’avant-garde des innovations. Cette expérience a permis d’enrichir et de renforcer la solution désormais disponible auprès de clients externes. Plusieurs acteurs en assurance de personnes tels que Baloo, CEGEMA, Santiane et Cogévie ont décidé d’opérer la gestion de leurs prestations santé sur la plateforme progicielle BEYOND by Cegedim. La robustesse de la solution a été éprouvée avec succès. Les mises en production de 4 clients ont ainsi été réalisées en moins de six mois. Cela est constitutif d’une prouesse au regard de la jeunesse de la solution.

Cegedim Assurances vient par ailleurs de signer un contrat avec une institution de prévoyance de référence dans le secteur.

Ces signatures successives avec différents acteurs, témoignent de la capacité de Cegedim Assurances à adresser un grand nombre de clients avec son offre BEYOND by Cegedim, capable de s’adapter aux enjeux spécifiques de chaque entreprise : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers gestionnaires.

« BEYOND by Cegedim nous permet de piloter notre activité en temps réel et d’optimiser nos coûts de gestion, tout en sécurisant nos opérations », précise Alexandre Mennetre, Directeur Général de Kereis Solutions et Président de CEGEMA. « J’ajoute que la plateforme a transformé le quotidien de nos équipes : l’automatisation des flux et l’ergonomie des écrans ont considérablement amélioré notre productivité ».

« Avec BEYOND, nous nous équipons pour préparer l’avenir de notre gestion ; nous avons hâte de concrétiser le potentiel que nous avons identifié », souligne Pierre-Alain de Malleray, CEO du groupe Santiane.

À propos de Cegedim Assurances :

Cegedim Assurances est la Business Unit du Groupe Cegedim au service de la transformation des acteurs de l’assurance de personnes : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et courtiers gestionnaires en France.

Pour ce faire, Cegedim Assurances propose à la fois des solutions SaaS (logiciels, portails, extranet), des services métiers (tiers payant, gestion des flux, délégation de gestion) et des services experts (analytics) en santé et prévoyance. Tous les collaborateurs se mobilisent au quotidien autour de 4 valeurs : l'innovation, la satisfaction client, la synergie et le développement personnel et professionnel.

Pour en savoir plus : www.cegedim-assurances.com

Suivez Cegedim Assurances sur LinkedIn









À propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias



Tél. :+33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe