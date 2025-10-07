Le parc de stockage d’énergie par batteries de Hagersville récompensé par CanREA comme Projet canadien novateur d’énergie propre de l’année

TORONTO, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) et son partenaire, Six Nations of the Grand River Development Corporation (« SNGRDC »), sont fiers d’annoncer que le Hagersville Battery Energy Storage Park a reçu le prix du Projet canadien novateur d’énergie propre de l’année décerné par l’Association canadienne de l’énergie renouvelable (« CanREA »).

Le prix a été remis lors du gala de CanREA, dans le cadre de la conférence et exposition annuelle Transformation Électrique Canada, à Toronto. Cette initiative vise à célébrer les projets et organisations qui incarnent l’innovation, le leadership et un engagement fort envers le développement des industries canadiennes de l’énergie renouvelable et du stockage d’énergie.

Situé dans le comté de Haldimand, en Ontario, le parc de stockage d’énergie par batteries de Hagersville est appelé à devenir la plus grande installation de stockage par batteries du pays une fois achevé. Il offrira 300 MW / 1,2 GWh de capacité flexible au réseau provincial. Ce projet établit une nouvelle référence pour le stockage d’énergie à grande échelle et illustre la force des partenariats équitables avec les communautés autochtones et de la réutilisation novatrice de terrains.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers CanREA pour cette reconnaissance, qui souligne la puissance d’une collaboration significative dans la transition énergétique du Canada », a déclaré Matt Jamieson, président-directeur général de SNGRDC. « SNGRDC et Boralex ont perçu très tôt le potentiel du stockage d’énergie par batteries et l’ont mis à profit pour offrir des avantages durables, fiables et propres au réseau ontarien. Ce projet n’est qu’un aperçu de ce qui est possible. Ce prix confirme notre rôle de leaders dans ce domaine et contribuera à ouvrir de nouvelles opportunités pour faire progresser cette technologie en 2026 et au-delà. »

Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex, a ajouté : « Nous sommes honorés que le parc de stockage d’énergie de Hagersville ait été reconnu par CanREA comme Projet canadien novateur d’énergie propre de l’année. Ce prix reflète la solidité de notre partenariat de longue date avec SNGRDC et notre engagement commun envers des solutions énergétiques fiables, inclusives et contribuant à la décarbonation. Ensemble, nous démontrons que l’innovation et la collaboration peuvent accélérer les objectifs énergétiques du Canada tout en générant des retombées positives pour les communautés locales et le réseau. »

Au-delà de ses réalisations techniques, le projet est un modèle de développement inclusif et de partenariat, tout en créant des emplois locaux et en générant des revenus à long terme. Il souligne l'importance du leadership des joueurs autochtones innovant en énergie, tels que SNGRDC, dans la transition vers les énergies renouvelables.

Le parc de stockage d’énergie de Hagersville illustre parfaitement comment les grands projets, l’innovation et l’inclusion peuvent s’allier pour bâtir un avenir énergétique plus résilient et équitable au Canada.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % et elle s’établit aujourd’hui à 3,3 GW. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance de 8,2 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

À propos de Six Nations of the Grand River Development Corporation

Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) gère les intérêts économiques des Six Nations dans 28 projets énergétiques et de nombreuses opportunités de développement économique sur le territoire des Six Nations et aux alentours. Le portefeuille énergétique actuel de SNGRDC représente une capacité de 2,5 GW grâce à sa participation directe ou indirecte dans cinq projets de stockage par batteries, sept projets solaires et quatorze projets éoliens. SNGRDC est situé sur la réserve des Six Nations et emploie en moyenne 100 personnes par l’intermédiaire de Nation Enterprise ou dans le cadre de l’administration de projets d’intérêts économiques.

Pour en savoir plus, visitez sndevcorp.ca.

