IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 40 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 Septembre au 03 Octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1101/10/2025FR00102591503000117,92043XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1102/10/2025FR0010259150200116,15AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1102/10/2025FR00102591501267115,80513CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1102/10/2025FR0010259150200116,00TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1102/10/2025FR00102591504334116,84149XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1103/10/2025FR0010259150800115,40CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1103/10/2025FR00102591503399115,93569XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/09/2025FR0010259150300111,86633AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/09/2025FR00102591501200112,36667CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/09/2025FR0010259150300111,80TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1129/09/2025FR00102591502800112,32536XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/09/2025FR0010259150273113,25641AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/09/2025FR00102591501343113,35957CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/09/2025FR0010259150245113,58163TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/09/2025FR00102591502739113,57327XPAR
    22400115,09863 

