Stockwik har beslutat om en riktad nyemission av 900 000 aktier till ENDI Corp för 23 kronor per aktie, villkorat av FDI-godkännande

Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 900 000 aktier (”Nyemissionen”) till ENDI Corp till en teckningskurs om 23 kronor per aktie, villkorat av FDI-godkännande.

Sammanfattning

Bolaget emitterar 900 000 aktier till ENDI Corp med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2025.

Teckningskursen om 23 kronor per aktie motsvarar en premie om 10 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 7 oktober 2025.

ENDI Corps teckning av aktierna i Nyemissionen och slutförandet av Nyemissionen är villkorat av att Inspektionen för strategiska produkter (” ISP ”) godkänner ENDI Corps investering i Stockwik (” FDI-godkännandet ”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (” FDI-lagen ”). ENDI Corp har inlett arbetet med att lämna in relevanta anmälningar till ISP och förväntar sig att erhålla FDI-godkännandet i november 2025. Om FDI-godkännandet inte har erhållits den 31 december 2025 har ENDI Corp och Bolaget en ömsesidig rätt att säga upp ENDI Corps teckningsåtagande och avbryta Nyemissionen.

”) godkänner ENDI Corps investering i Stockwik (” ”) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (” ”). ENDI Corp har inlett arbetet med att lämna in relevanta anmälningar till ISP och förväntar sig att erhålla FDI-godkännandet i november 2025. Om FDI-godkännandet inte har erhållits den 31 december 2025 har ENDI Corp och Bolaget en ömsesidig rätt att säga upp ENDI Corps teckningsåtagande och avbryta Nyemissionen. I samband med Nyemissionen säljer styrelseledamöterna i Bolaget Rune Rinnan, Olof Nordberg och Oskar Lindström (genom holdingbolag och privat) samtliga sina aktier, motsvarande cirka 14,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget före Nyemissionen, till ENDI Corp (738 070 aktier), Henrik Scharp (80 000 aktier, genom holdingbolag) och styrelseledamoten Anders Lindqvist (70 000 aktier, genom holdingbolag) till samma pris per aktie som teckningskursen i Nyemissionen (” Blockaffären ”), villkorat av att ENDI Corp erhåller FDI-godkännandet. Om FDI-godkännandet inte har erhållits den 31 december 2025 har respektive köpare och säljare en ömsesidig rätt att säga upp aktieöverlåtelseavtalen och avbryta Blockaffären.

”), villkorat av att ENDI Corp erhåller FDI-godkännandet. Om FDI-godkännandet inte har erhållits den 31 december 2025 har respektive köpare och säljare en ömsesidig rätt att säga upp aktieöverlåtelseavtalen och avbryta Blockaffären. Vid genomförandet av Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla en bruttolikvid om 20,7 miljoner kronor (före transaktionskostnader) och ENDI Corp som ny huvudaktieägare, som genom Nyemissionen och Blockaffären kommer att bli ägare till 22,7 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Vid genomförande av Blockaffären kommer Henrik Scharp att öka sitt aktieägande till 6,2 procent och Anders Lindqvist att öka sitt aktieägande till 2,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Bakgrund och motiv

Bolaget, som 2013 grundades av Olof Nordberg och Rune Rinnan, har utvecklats till ett ledande industriellt investeringsbolag. 2018 anslöt Oskar Lindström som styrelseledamot efter Bolagets förvärv av Galdax-koncernen, där han var majoritetsaktieägare.

Tillsammans med ledningen och övriga styrelseledamöter har Bolaget under det senaste decenniet byggt upp en diversifierad portfölj inom fyra affärssegment, som genererar cirka 900 miljoner kronor i årliga intäkter och 100 miljoner kronor i EBITDA.

I syfte att stödja nästa tillväxtfas kan Bolaget med glädje meddela att det har beslutat om Nyemissionen, som stärker Bolagets finansiella ställning och förbättrar Bolagets förmåga att fortsätta fokusera på effektivitetsförbättringar och genomföra framtida M&A-möjligheter - samtidigt som Bolaget får en finansiellt stark ny huvudaktieägare. ENDI Corp kan bidra med omfattande expertis, ett robust nätverk och finansiell styrka till Bolagets fortsatta resa.

”Vi anser att ENDI Corp är idealiskt positionerat för att stödja vår långsiktiga vision och expansion”, kommenterar Rune Rinnan, styrelseordförande i Bolaget.

”ENDI Corp har varit investerare i Stockwiks obligationer sedan augusti 2020. Vårt engagemang i Stockwik har fokuserat på aktivt stöd och långsiktigt partnerskap, som återspeglar ett åtagande som en värdeskapande investerare. Med denna transaktion är vi övertygade om att Stockwik, under ledning av VD Urban Lindskog och CFO Andreas Säfstrand, kommer att stärka sitt grundfundament och öppna upp nya möjligheter för hållbar tillväxt”, kommenterar David Sherman, VD för ENDI Corp.

Villkor om FDI-godkännande

ENDI Corps teckning av aktierna i Nyemissionen och slutförandet av Nyemissionen är villkorat av att ISP beviljar ENDI Corp godkännande av dess investering i Bolaget genom Nyemissionen och Blockaffären enligt FDI-lagen, antingen genom ett beslut om att lämna ENDI Corps anmälan av transaktionerna utan åtgärd eller genom ett beslut om att godkänna investeringen efter att ha inlett en utredning.

ENDI Corp har inlett arbetet med att lämna in relevanta anmälningar till ISP och förväntar sig att erhålla FDI-godkännandet i november 2025.

Om FDI-godkännandet inte har erhållits den 31 december 2025 har ENDI Corp och Bolaget en ömsesidig rätt att säga upp ENDI Corps teckningsåtagande och avbryta Nyemissionen.

Fastställande av teckningskursen

Teckningskursen om 23 kronor per aktie fastställdes av Bolagets styrelse efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och ENDI Corp och återspeglar, enligt styrelsens uppfattning, rådande marknadsförhållanden. I sin bedömning har styrelsen beaktat att teckningskursen:

motsvarar en premie om 10 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 7 oktober 2025,

överstiger den högsta registrerade stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tre senaste månaderna före Nyemissionen,

överstiger den teckningskurs som styrelsen, efter samråd med sina finansiella rådgivare, anser skulle vara möjlig att uppnå genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till en grupp institutionella investerare eller i en företrädesemission, och

motsvarar köpeskillingen i Blockaffären.

Skäl för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt

Som en del av en strategisk översyn av möjligheterna att optimera Bolagets kapitalstruktur och likviditet har Bolaget fört diskussioner med finansiella rådgivare och vissa större aktieägare som är representerade i Bolagets styrelse om deras och andra potentiella investerares intresse av att tillföra ytterligare kapital till Bolaget på kort sikt. I samband med dessa diskussioner har styrelsen gjort en samlad bedömning och noga övervägt att anskaffa kapital genom en företrädesemission och på annat sätt.

I detta fall bedömde styrelsen att Nyemissionen riktad till ENDI Corp var det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och i aktieägarnas bästa intresse av huvudsakligen följande skäl.

Det skulle vara fördelaktigt för Bolaget att utnyttja denna möjlighet att stärka aktieägarbasen med en ny finansiellt stark huvudaktieägare, särskilt med beaktande av att tre av Bolagets största aktieägare uttryckt en avsikt att sälja samtliga sina aktier i Bolaget.

Att anskaffa det önskade kapitalet genom Nyemissionen ökade flexibiliteten och minimerade beroendet av marknadsförhållanden. En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker och aktiekursvolatilitet. ENDI Corp accepterade en teckningskurs som motsvarar en premie jämfört med den rådande aktiekursen på Nasdaq Stockholm.

Kostnaderna för att erhålla de garantiåtaganden som hade varit nödvändiga för att säkerställa en fulltecknad företrädesemission samt den tid och de kostnader som är förknippade med genomförandet av en företrädesemission skulle ha varit oproportionerligt betungande med hänsyn till att det önskade kapitaltillskottet var begränsat i storlek jämfört med Bolagets totala börsvärde. ENDI Corp erbjöd en attraktiv transaktionssäkerhet som omfattar hela nyemissionen med en tids- och kostnadseffektiv struktur.



Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Efter slutförandet av Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 900 000 aktier, från 6 311 041 aktier till 7 211 041 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 450 000,01 kronor, från 3 155 520,57 kronor till 3 605 520,58 kronor. Nyemissionen kommer att resultera i en utspädningseffekt om cirka 12,5 procent (beräknat som det nya antalet aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen).

Lock up-åtagande

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot ENDI Corp att inte, under perioden fram till och med den 31 december 2025, emittera några aktier i Bolaget eller andra aktierelaterade finansiella instrument till en teckningskurs eller ett underliggande aktievärde som understiger 23 kronor.

Styrelseändringar

Bolaget har informerats om att ENDI Corp avser att begära att en extra bolagsstämma sammankallas för att välja nya styrelseledamöter i Bolaget efter erhållandet av FDI-godkännandet och slutförandet av Nyemissionen. En kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras av Bolaget i vederbörlig ordning efter mottagandet av en sådan eventuell begäran.

Rune Rinnan, Olof Nordberg och Oskar Lindström har meddelat att de förblir fullt engagerade att fullfölja sina styrelseuppdrag under den nuvarande mandatperioden, såvida inte Bolagets aktieägare beslutar att ersätta dem med nya styrelseledamöter vid en extra bolagsstämma.

Rådgivare

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Stockwik Förvaltning AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2025 klockan 23:40 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

Urban Lindskog, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga