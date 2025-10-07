Aduro Clean Technologies annonce sa participation à la conférence LD Micro Main Event XIX

LONDON, Ontario, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc ., ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour sa participation à la conférence LD Micro Main Event XIX qui se tiendra du 19 au 21 octobre 2025 à San Diego.

LD Micro Main Event XIX

Date : du 19 au 21 octobre 2025

Lieu : Hotel del Coronado de San Diego, Californie

Date et heure de la présentation : lundi 20 octobre 2025 à 13:00, heure du Pacifique

Webcast : https://ldmicrocasts.com/#register

Site Internet : https://www.ldmicro.com

Figurant parmi les conférences d’investissement indépendantes les plus influentes, l’événement LD Micro Main Event XIX réunit des centaines de professionnels et d’investisseurs à l’occasion de trois jours de présentations, d’opportunités de réseautage et d’échanges avec des entreprises en phase de croissance. Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ldmicro.com .

L’équipe de direction sera présente sur place durant l’événement pour animer des rencontres individuelles avec les investisseurs. Ces entretiens permettront d’échanger sur la stratégie de la Société et son développement technologique, et d’aborder les prochaines étapes clés de sa croissance. Pour planifier un rendez-vous, veuillez contacter l’agence KCSA Strategic Communications à l’adresse suivante : aduro@kcsa.com .

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à chimiquement recycler les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la réalisation future est attendue constitue une déclaration prospective. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives se rapportent à la prochaine participation de la Société à la conférence LD Micro Main Event XIX et aux entretiens attendus avec les investisseurs. Elles reflètent les perspectives actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible au niveau des résultats réels. Les facteurs qui pourraient amener ce type d’écart visent les aléas de calendrier propres à la conférence, la participation des investisseurs, le contexte de marché et d’autres risques échappant au contrôle de la Société. La Société décline toute obligation de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.