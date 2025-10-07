La planta de fabricación de ZenaTech en Taiwán avanza a la fase de puesta en marcha y montaje de la línea de ensamblaje de componentes de drones compatibles con la NDAA para la defensa de EE. UU.

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que su filial Spider Vision Sensors (SVS) con sede en Taipéi, Taiwán, ha avanzado a la fase de puesta en marcha (commissioning) y montaje de la línea de ensamblaje en su planta de fabricación de componentes de drones de 16,000 pies cuadrados recientemente arrendada. Esto marca un hito clave para poner el sitio en línea para suministrar componentes para a los drones de su filial ZenaDrone. La empresa espera que la planta inicie la producción a principios de 2026.

El liderazgo de SVS y los equipos locales participan activamente en la preparación de la nueva planta, instalando líneas de montaje iniciales, incluyendo la validación de los sistemas y servicios públicos del edificio; la planificación del diseño del sitio; y la finalización de la compra e instalación de la maquinaria y el equipo clave de la línea de producción. Estos esfuerzos son necesarios para preparar la planta para la producción que inicialmente se centrará en la fabricación de placas de circuito impreso (PCB) y cámaras y sensores para drones.

"Avanzar a la fase de puesta en marcha representa un paso fundamental para asegurar una cadena de suministro confiable y compatible con NDAA y fortalecer nuestra posición en el mercado de defensa de EE. UU.", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Al integrar verticalmente y fabricar nuestros propios componentes en Taiwán, en lugar de depender de piezas restringidas de ciertos fabricantes extranjero, particularmente los procedentes de China, garantizamos el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, establecemos un nuevo estándar de agilidad, innovación y autosuficiencia como fabricante estadounidense de drones".

Taiwán es conocido como un centro de electrónica y tecnología líder en Asia, proporcionando experiencia e infraestructura avanzadas para la fabricación de productos electrónicos de alta precisión. La planta respaldará el cumplimiento de los estándares de EE. UU. y la OTAN, incluidas las certificaciones UAS Green y Blue, asegurando que los componentes cumplan con los estrictos requisitos de calidad y seguridad.

Se espera que la planta de fabricación de SVS se expanda a varias líneas de ensamblaje para producir componentes críticos para drones, incluidos motores y diversos tipos de sensores, como los sensores térmicos y LiDAR. Los componentes se enviarán a los centros de fabricación de ZenaDrone en Phoenix, Arizona, y Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, para el ensamblaje y prueba final de drones. Todos los drones designados para la defensa de EE. UU. y la OTAN se producirán y ensamblarán en la planta de Arizona, apoyando los modelos ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano, mientras se mantienen estándares de alta calidad y control operativo de extremo a extremo.

La planta contará con un personal de entre 30 y 40 empleados que serán contratados en los próximos meses, incluyendo ingenieros, técnicos y personal de I + D, conformando un equipo multidisciplinario para apoyar la producción de componentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS), y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

