Unlimit Group indgår strategisk partnerskab med Modern Expo

Selskabsmeddelelse nr. 27/2025

København, den 8. oktober 2025







Unlimit Group A/S (“Unlimit Group” eller “Selskabet”) meddeler hermed, at Selskabet har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Modern Expo Group, en førende europæisk producent og leverandør af butiksinventar, køleløsninger og automatiserede logistiksystemer til såvel detailsektoren som industrien.

Partnerskabet udgør et væsentligt skridt i Unlimit Groups vækststrategi og internationale positionering inden for ubemandet detailhandel og smart-lager løsninger.



Aftalens hovedpunkter



1. Salg og distribution i Danmark, Grønland, Færøerne samt Island

Unlimit Group bliver strategisk partner for Modern Expo på de nævnte marked og vil stå for salg, markedsføring og implementering af Modern Expos butiks- og logistikløsninger i alle 4 områder.



2. Udvidelse til Skandinavien

Parterne planlægger en gradvis ekspansion af samarbejdet til Sverige og Norge i takt med markedsudviklingen og Unlimit Groups udrulning af ubemandede løsninger i regionen.



3. Integration af aiOS i Modern Expo Smart Storage

Som en del af partnerskabet undersøger parterne integrationen af Unlimit Groups egen aiOS-platform i Modern Expos Smart Storage- og Smart Retail-løsninger i Europa, med potentiel global udrulning. aiOS-systemet integrerer adgangsstyring, betaling, overvågning, sensorer og driftsdata i én samlet softwareløsning, og kan dermed udvide Modern Expos produkter med intelligent styring og datadrevet funktionalitet.



Strategisk betydning

Samarbejdet kombinerer Modern Expos industrielle og produktionsmæssige styrker med Unlimit Groups teknologiske platform og ekspertise inden for ubemandet detaildrift. Formålet er at skabe en samlet, skalerbar løsning for fremtidens automatiserede butikker og lagerinfrastruktur i Europa.



Med denne aftale vurderer Unlimit Group, at målsætningen om en samlet omsætning på 500 mio. kr. frem mod 2028 nu har en væsentligt styrket realiseringsgrad. En del af den forventede omsætning forventes at blive realiseret tidligere end oprindeligt planlagt, drevet af en forventet efterspørgsel fra Modern Expos kundebase samt udvidelsen i Skandinavien.

Unlimit Groups direktør Mads L. Laursen udtaler:

“Modern Expo er en markedsleder inden for butiksinfrastruktur og smart retail hardware. Samarbejdet giver os en stærk fysisk platform til at udrulle Unlimit-konceptet i stor skala, samtidig med at vi bringer vores softwarekompetencer ind i Modern Expos løsninger. Vi ser et stort potentiale for vækst både i Skandinavien og på sigt globalt.”



Fremtiden med aiOS og Modern Expo

aiOS samler et fragmenteret teknologilandskab i én platform uden siloer. Den AI-drevne arkitektur er skalerbar, fleksibel og gør det muligt at reducere svind, optimere drift og skabe dokumenterbare resultater. På tværs af detail og industri muliggør platformen ubemandet drift, højere effektivitet og fuld sporbarhed.

Med den nylige lancering af aiOS samt ovennævnte samarbejdsaftale, så positionerer Unlimit Group sig som en central aktør i automatiseringens næste æra - og tager første afgørende skridt mod at blive europæisk markedsleder inden for ubemandet handel og industri.



Læs mere på: https://unlimitgroup.dk/aios/



Om Modern Expo Group

Modern Expo Group er en international producent og leverandør af butiksinventar, køle- og logistikløsninger med hovedsæde i Polen og produktion i flere europæiske lande. Virksomheden har mere end 25 års erfaring og leverer til over 60 markeder verden over, herunder detailkæder som Auchan, SPAR, Carrefour og IKEA.



Læs mere på: www.modern-expo.eu



*****

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

Vedhæftet fil