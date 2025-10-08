Huhtamäki julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 23.10.2025

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.10.2025 KLO 9.15

Huhtamäki Oyj julkaisee tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksensa torstaina 23.10.2025 noin kello 8.30. Osavuosikatsaus ja muu esitysmateriaali ovat julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat.

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin samana päivänä kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana.

Linkki audiocastiin on osoitteessa: https://huhtamaki.events.inderes.com/q3-2025.

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa: https://events.inderes.com/huhtamaki/q3-2025/dial-in.

Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.