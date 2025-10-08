Hvidbjerg Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2025

Opjusteringen skyldes fortsat tilgang af nye kunder og tilfredsstillende vækst, sammen med god kreditkvalitet ved bankens kunder, der gør at nedskrivningerne er mindre end forventet samt at banken har sikret et ekstra positivt afkast på bankens obligationer og sektoraktier.

Banken forventer et overskud for de første 9 måneder af 2025 i niveauet 30 mio. kr.

På denne baggrund opjusterer banken nu forventningerne til resultatet før skat for 2025, fra intervallet 30 – 35 mio. kr., til intervallet 33 – 38 mio. kr. før skat.

Banken forventer en lavere indtjening i 4. kvartal af 2025 på baggrund af en fortsat indsnævring af rentemarginalen og en mindre forrentning af bankens overskudslikviditet.

Banken opjusterede senest resultatet før skat til intervallet 30 – 35 mio. kr. d. 7. juli 2025.



Periodemeddelelsen for perioden 1. januar - 30.september 2025 offentliggøres som planlagt d. 20. november 2025.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220 eller jo@hvidbjergbank.dk

Vedhæftet fil