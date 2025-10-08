Troilus en nomination pour le prix d’Excellence en développement durable de l’AEMQ

MONTRÉAL, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5R) a l’honneur d’annoncer qu’elle a été nommée finaliste pour le prix d’Excellence en développement durable dans le cadre des prix annuels de reconnaissance de l’Association de l’exploration minière du Québec (« AEMQ »). Ces distinctions soulignent les entreprises dont le dynamisme et le leadership contribuent à l’avancement de l’industrie de l’exploration minière au Québec.

Le prix d’Excellence en développement durable reconnaît les organisations qui se distinguent par leur leadership et leurs plus hauts standards en matière de gestion environnementale, d’engagement communautaire et de pratiques de développement responsable. Troilus a également soumis sa candidature pour le prix Entrepreneur de l’année, qui récompense les entreprises ayant réalisé des progrès significatifs au cours de la dernière année dans l’avancement de leurs projets.

Les lauréats des deux prix seront annoncés lors du Gala de reconnaissance 2025 de l’AEMQ, le mercredi 29 octobre, à Montréal, dans le cadre du congrès annuel Xplor, qui se tiendra au Westin Montréal du 27 au 30 octobre 2025. Les lauréats sont sélectionnés par un comité relevant du conseil d’administration de l’AEMQ, sur la base d’une évaluation des travaux, projets et initiatives réalisés par les entreprises candidates au cours de l’année.

Justin Reid, chef de la direction et administrateur de Troilus, a déclaré : « Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés comme finalistes pour le prix d’Excellence en développement durable de l’AEMQ, parmi les entreprises d’exploration et de développement minier du Québec. Cette reconnaissance reflète les valeurs qui guident notre travail au quotidien — qu’il s’agisse de minimiser les impacts environnementaux ou de favoriser des partenariats transparents et durables avec nos communautés d’accueil. En tant que futur producteur d’or et de cuivre parmi les plus importants au Canada, nous sommes fiers de faire progresser le projet Troilus de manière responsable et en cohérence avec la vision du Québec pour un secteur minier durable et innovant. Mener à bien un projet de cette envergure exige dévouement, collaboration et recherche de l’excellence, et je suis extrêmement fier de notre équipe qui incarne pleinement ces valeurs. »

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications de l’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusgold.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence des nominations sur la Société et la probabilité que sa sélection comme finaliste mène à l’obtention des prix; les plans de développement; les possibilités d’accroître l’envergure du projet; le projet devenant une pierre angulaire de l’industrie minière en Amérique du Nord; ainsi que le potentiel de développement du projet et son échéancier. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « projette », « entend », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou encore « croit », ainsi qu’à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront », « pourraient être pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon significative de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment : les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que les programmes d’exploration mèneront à une expansion des ressources minérales; les incertitudes et risques inhérents aux estimations des ressources et réserves minérales; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent largement sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et d’autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, ses rapports techniques et autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca. Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.