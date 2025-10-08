Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 59 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
8. oktober 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 1. - 7. oktober 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.927.500
|805.535.526
|1. oktober 2025
|20.000
|235,98
|4.719.600
|2. oktober 2025
|22.000
|232,31
|5.110.820
|3. oktober 2025
|22.000
|234,28
|5.154.160
|6. oktober 2025
|22.000
|234,73
|5.164.060
|7. oktober 2025
|22.000
|234,22
|5.152.840
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|3.035.500
|830.837.006
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.482.356 B-aktier svarende til 1,65 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 1. – 7. oktober 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer