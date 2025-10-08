Solera annonce un partenariat avec PPG, leader mondial des peintures, revêtements et produits spécialisés

WESTLAKE, Texas, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des véhicules, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat stratégique avec PPG (NYSE : PPG), un acteur mondial de premier plan dans le domaine des peintures, revêtements et produits spécialisés. Grâce à cette collaboration, les revêtements automobiles haut de gamme de PPG, notamment les produits NEXA AUTOCOLOR® et MAXMEYER®, seront intégrés à la plateforme Sustainable Estimatics de Solera, permettant ainsi aux clients de PPG d’évaluer leurs émissions de dioxyde de carbone (CO₂) par réparation. Cette évaluation prend en compte des facteurs tels que les méthodes de réparation (réparer plutôt que remplacer), les procédés d’application de la peinture et les conditions de séchage.

Dans le cadre de ce partenariat, PPG fournit des données spécifiques aux produits et aux procédés, permettant des calculs d’émissions de CO₂ plus précis que ceux fondés sur de simples moyennes sectorielles. L’intégration d’outils avancés dans l’écosystème numérique PPG LINQ™ pour les ateliers de carrosserie, notamment le système de correspondance numérique des couleurs PPG VISUALIZID™ et le système de mélange automatisé PPG MOONWALK®, permet des réparations plus précises et plus efficaces et augmente la productivité des clients en rationalisant les processus de finition et en réduisant le gaspillage de matériaux. Cette initiative reflète l’engagement continu de PPG en faveur du développement durable, de la numérisation et de l’automatisation.

« Le partenariat avec Solera marque une étape importante dans notre mission visant à offrir à nos clients des solutions durables, numériques et automatisées à forte valeur ajoutée », a déclaré Juan Navarro, directeur marketing EMEA chez PPG. « En combinant nos produits de retouche éprouvés et nos solutions numériques, nous permettons aux ateliers de carrosserie de réduire leurs déchets, d’améliorer leur efficacité et de surveiller, puis réduire leur empreinte carbone avec précision. »

L’accord actuel prévoit l’intégration des indicateurs d’émissions de PPG dans l’écosystème de Solera, offrant ainsi aux clients un outil performant pour suivre et gérer leurs émissions de CO₂ des Scopes 1, 2 et 3. Les tableaux de bord générés fournissent des analyses claires permettant aux ateliers d’évaluer leur impact environnemental et de produire des données d’émissions fiables et vérifiables, conformes aux exigences réglementaires en constante évolution, notamment la Directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD), qui impose la déclaration des émissions à partir de 2025.

Arnaud Agostini, directeur général international chez Solera, a indiqué : « L’engagement de PPG à combiner durabilité, solutions numériques avancées et automatisation apporte une valeur considérable à notre plateforme Sustainable Estimatics. Grâce à des innovations comme le système automatisé de mélange de peinture PPG MoonWalk et l’outil numérique de visualisation des couleurs PPG VisualizID, nous assurons un suivi précis du CO₂ et aidons les ateliers à transformer leurs opérations quotidiennes. Ce partenariat stratégique garantit aux réparateurs et aux assureurs des données reflétant les dernières avancées du secteur, pour des rapports plus exacts et un avantage concurrentiel renforcé. »

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® (PPG : Nous protégeons et embellissons le monde®)

Chez PPG (NYSE : PPG), nous nous efforçons chaque jour de développer et de fournir les peintures, revêtements et produits spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis plus de 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement avec eux pour trouver la bonne voie à suivre. Basée à Pittsburgh, notre entreprise est présente et innove dans plus de 70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires net de 15,8 milliards de dollars en 2024. Nous servons des clients dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, de l’industrie, ainsi que des marchés du transport et de l’après-vente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ppg.com.

À propos de Solera

Solera est le leader mondial des logiciels-en-tant-que-service, des données et des services de gestion du cycle de vie des véhicules. À travers quatre secteurs d’activité (sinistres automobiles, réparations de véhicules, solutions pour véhicules et solutions pour flottes), Solera accueille de nombreuses marques leaders dans l’écosystème du cycle de vie des véhicules, notamment Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata, et bien d’autres encore. Solera permet à ses clients d’assurer leur réussite à l’ère du numérique en leur fournissant une solution « à guichet unique » qui simplifie les opérations, offre des analyses basées sur les données et améliore l’engagement client, ce qui, selon Solera, aide les clients à stimuler les ventes, à promouvoir la fidélisation des clients et à améliorer les marges bénéficiaires. Solera dessert plus de 300 000 clients et partenaires mondiaux dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.solera.com.

Contact :

mediainquiry@solera.com