Un nouveau rapport mondial avertit que le mariage des enfants évolue en 2025

TORONTO, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le monde célèbre la Journée internationale de la fille le 11 octobre, Plan International, le principal expert mondial en droits des filles, met en garde contre une évolution dangereuse du mariage des enfants. Un nouveau rapport révèle que le changement des priorités politiques, les réductions de financement de l’aide internationale et l’expansion des plateformes numériques offrent de nouvelles opportunités de mariage forcé des filles, souvent mieux dissimulées et plus difficiles à prévenir que jamais auparavant.

Le Rapport 2025 de Plan International sur la situation des filles dans le monde, intitulé « Laissez-moi être une enfant, pas une épouse » est l’une des plus vastes études mondiales sur le mariage des enfants, qui est basée sur les témoignages de plus de 250 filles mariées avant 18 ans dans 15 pays. Elle documente l’évolution du mariage des enfants : les unions se nouent de plus en plus souvent en ligne, sont de plus en plus informelles et échappent aux systèmes de protection de l’enfance.

« Chaque année, plus de 12 millions de filles se marient. » C’est une fille toutes les trois secondes. « Littéralement, les filles sont arrachées de l’école et poussées au mariage, et nous ne pouvons pas nous permettre de détourner le regard », a déclaré Dena Allen, vice-présidente, Communications et Engagement public, Plan International Canada. « Les récentes recherches de Plan International sur le mariage des enfants révèlent une évolution plus dangereuse. Le mariage d’enfants ne disparaît pas – il se réinvente. Si nous ne trouvons pas une réponse rapide à cette évolution, nous risquons de perdre une génération de filles. Ce qui signifie que nous perdrons leurs idées, leur énergie et leur leadership. »

Constats alarmants

100 % des filles interrogées ont déclaré qu’elles ne voudraient jamais que leur propre enfant se marie avant 18 ans.

des filles interrogées ont déclaré qu’elles ne voudraient jamais que leur propre enfant se marie avant 18 ans. 71,5 % des filles sont déjà mères, malgré le fait que les complications liées à la grossesse et à l’accouchement soient la principale cause de décès chez les adolescentes plus âgées dans le monde.

des filles sont déjà mères, malgré le fait que les complications liées à la grossesse et à l’accouchement soient la principale cause de décès chez les adolescentes plus âgées dans le monde. 45 % étaient mariées à des hommes d’au moins cinq ans leurs aînés, certains ayant 10 à 20 ans de plus, renforçant les déséquilibres de pouvoir.

étaient mariées à des hommes d’au moins cinq ans leurs aînés, certains ayant 10 à 20 ans de plus, renforçant les déséquilibres de pouvoir. 63 % ne suivent pas d’études ou de formation et ne travaillent pas, et 35 % ont abandonné l’école après le mariage.

Au cours de la dernière année, plus de 120 pays ont inversé les progrès des droits des filles et des femmes, dans de nombreux cas en supprimant leur accès à l’école, aux soins de santé et à la participation publique, favorisant ainsi le mariage des enfants.

Le rapport révèle également une nouvelle tendance troublante : les médias sociaux sont utilisés comme une arme par des hommes plus âgés pour exploiter les vulnérabilités des filles et les attirer dans le mariage. Ces unions sont de plus en plus informelles et cachées, échappant à la surveillance parentale et aux dossiers officiels, ce qui les rend plus difficiles à détecter, à poursuivre ou à prévenir.

Un appel à une action mondiale urgente

Cette Journée internationale de la fille, Plan International Canada appelle à une action coordonnée et urgente pour mettre fin au mariage des enfants. Cela signifie :

Renforcement de l’application des lois qui interdisent déjà le mariage des enfants.

qui interdisent déjà le mariage des enfants. Investissement dans l’éducation et les soins de santé afin que les filles puissent s’épanouir, et pas seulement survivre.

afin que les filles puissent s’épanouir, et pas seulement survivre. Défier les normes nuisibles qui normalisent le mariage des enfants.

qui normalisent le mariage des enfants. Soutien aux jeunes militantes et aux mouvements dirigés par des jeunes qui entraînent déjà des changements dans leurs communautés.

« Depuis près de deux décennies, grâce à des recherches approfondies et à un travail aux côtés de filles dans plus de 80 pays, les rapports de Plan International sur la situation des filles dans le monde ont mis en lumière ce que c’est vraiment d’être une fille. » Malheureusement, les choses se détériorent pour les filles – elles font face à plus de risques et ont moins de choix », a déclaré Allen. « Pourtant, même face à des défis croissants, les filles continuent de faire preuve d’une résilience remarquable, d’un leadership et d’une détermination puissante à façonner un avenir meilleur pour nous tous. »

Lire le rapport complet : Plancanada.ca/DayOfTheGirl

Notes aux rédacteurs

La recherche a inclus des entrevues avec 251 filles et jeunes femmes au Bangladesh, au Cambodge, en Colombie, en République dominicaine, en Équateur, en Éthiopie, au Guatemala, en Indonésie, au Mozambique, au Népal, au Niger, au Nigeria, au Togo, en Ouganda et en Zambie.

Un sondage en ligne auprès de 244 jeunes militants dans les mêmes pays a également été réalisé, tout comme une analyse de la législation existante et des cadres politiques dans le monde entier.

Plan International définit les mariages et unions d’enfants, précoces et forcés (UMEPF) comme tout mariage ou toute union informelle, où l’une des parties ou les deux a/ont moins de 18 ans et/ou le consentement éclairé plein et libre de l’une des parties ou des deux n’a pas été obtenu.

