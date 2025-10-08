Bigbank AS pikendas nõukogu liikme volitusi

Bigbank AS aktsionärid otsustasid 7. oktoobril 2025 pikendada Bigbank AS nõukogu liikme Jaan Liitmäe volitusi järgmiseks kaheks aastaks alates 23. oktoober 2025 kuni 22. oktoober 2027.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.08.2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 288 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 176 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee