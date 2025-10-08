AKWEL : nombre de droits de votes et d'actions au 30.09.25

EFFICIENT AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société prévues par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d’actions
|Nombre de droits de vote théoriques
|Nombre de droits de vote exerçables (1)
|30/09/2025
|26 550 240
|45 219 315
|45 213 271
(1) En raison d’actions auto détenues.
AKWEL.
975, ROUTE DES BURGONDES
01410 CHAMPFROMIER - FRANCE Tel : +33 4 50 56 98 98
AKWEL S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 240 192 Euros 344 844 998 R.C.S Bourg-en-Bresse
Siège social : 975, ROUTE DES BURGONDES - 01410 CHAMPFROMIER - FRANCE
Pièce jointe