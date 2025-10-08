Michelin: Disclosure of trading in own shares - October 8th, 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND
Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : October 8th, 2025
|Issuer Name
|Issuer code
|PSI
Name
|Issuer Code
|Transaction date
ISIN Code
|Unit Price
|Currency
|Quantity bought
|Platform
|Transaction reference number
|Buyback objective
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|CA-CIB
|1VUV7VQFKUOQSJ21A208
|08.10.2025
|FR001400AJ45
|30,3229
|Euro
|460 164
|Over-the-counter
|5309224
|Cancellation
