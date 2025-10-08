Michelin: Disclosure of trading in own shares - October 8th, 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : October 8th, 2025

Issuer NameIssuer codeTransaction
date		ISIN CodeDaily total volume (in number of actions)Daily weighted average price of shares acquiredPlatform
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05208.10.2025FR001400AJ45460 16430,3229 eurosOver-the-counter


Issuer NameIssuer codePSI
Name		Issuer CodeTransaction date


ISIN Code 		Unit PriceCurrencyQuantity boughtPlatformTransaction reference numberBuyback objective
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052CA-CIB1VUV7VQFKUOQSJ21A20808.10.2025 FR001400AJ4530,3229Euro460 164Over-the-counter5309224Cancellation

