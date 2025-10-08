Nanterre, le 06 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 29 Septembre au 03 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 29 Septembre au 03 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 29/09/2025 FR0000125486 100 000 116,461084 XPAR VINCI 30/09/2025 FR0000125486 100 000 117,197862 XPAR VINCI 01/10/2025 FR0000125486 100 000 118,028409 XPAR VINCI 02/10/2025 FR0000125486 77 132 117,936600 XPAR VINCI 02/10/2025 FR0000125486 36 804 118,276400 CEUX VINCI 02/10/2025 FR0000125486 5 995 118,300300 TQEX VINCI 03/10/2025 FR0000125486 75 442 117,895100 XPAR VINCI 03/10/2025 FR0000125486 35 601 118,807700 CEUX VINCI 03/10/2025 FR0000125486 5 905 118,691400 TQEX TOTAL 536 879 117,6289

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe