Déclaration des transactions sur actions propres Du 29 Septembre au 03 Octobre 2025

Nanterre, le 06 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 29 Septembre au 03 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 29 Septembre au 03 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI29/09/2025FR0000125486100 000116,461084XPAR
VINCI30/09/2025FR0000125486100 000117,197862XPAR
VINCI01/10/2025FR0000125486100 000118,028409XPAR
VINCI02/10/2025FR000012548677 132117,936600XPAR
VINCI02/10/2025FR000012548636 804118,276400CEUX
VINCI02/10/2025FR00001254865 995118,300300TQEX
VINCI03/10/2025FR000012548675 442117,895100XPAR
VINCI03/10/2025FR000012548635 601118,807700CEUX
VINCI03/10/2025FR00001254865 905118,691400TQEX
      
  TOTAL536 879117,6289 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

