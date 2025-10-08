AdVini - résultats financiers du 1er semestre 2025

RÉSULTATS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2025

AdVini améliore fortement sa marge opérationnelle (+4M€ ; +3,1%) et génère un Free Cash-Flow positif pour le troisième semestre consécutif (+2M€)

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) S1 2024 S1 2025 Var. 2025 / 2024 Chiffre d'affaires 137,5 131,6 -5,9 Marge brute 50,9 51,6 +0,8 Marge brute (% CA) 37,0% 39,2% +2,2 pts EBITDA Courant 9,0 9,8 +0,8 Taux EBITDA Courant (% CA) 6,5% 7,4% +0,9 pts Marge Opérationnelle 2,6 4,0 +1,4 Charges et produits opérationnels non courants +0,5 +0,1 -0,4 Dotations aux amortissements et provisions -6,3 -5,7 +0,6 Résultat financier -5,0 -4,1 +0,9 Résultat Net -2,5 -0,6 +1,9





Dette financière nette 175,0 160,2 -14,8 Gearing (%) 222% 217%



ACTIVITES

AdVini affiche à fin juin 2025 un Chiffre d'Affaires de 131,6M€, en repli de –3,7% à périmètre et change constants.

La Grande Distribution française souffre avec une baisse d'activité en valeur (-8%) de même que le Hard Discount (-10%). L'Asie est également en nette régression (-27%) ainsi que les monopoles scandinaves (-13,6%).

En revanche, les marchés du On Trade1 Europe, sur lesquels AdVini commercialise prioritairement ses marques Maisons de Vins valorisées comme Laroche, L'Oratoire des Papes, Château Patache d'Aux et Gassier, compensent ces baisses ; de même que l'Amérique du Nord qui poursuit sa forte progression dans la lignée de l'année 2024 (+25%).

En conséquence, le mix des ventes AdVini est favorable sur le semestre et conforte sa politique de valorisation.

Résultats et paramètres financiers

La marge brute d’AdVini s’établit à 39,2%, soit 2,2 pts d’amélioration versus 2024, malgré la baisse de son chiffre d’affaires de -3,7% à périmètre et change constants.

AdVini bénéficie pleinement de sa politique soutenue de ses marques Maisons de Vin (L’Avenir +67%, Château Capet-Guillier +30%, L’Oratoire des Papes +21%, Gassier +14%) ainsi que de la baisse des prix de revient en lien avec ses efforts de productivité.

L’EBITDA progresse ainsi de 0,9 pts à 7,4%, porté par la stabilité des charges de personnel et charges externes versus juin 2024.

Le coût de l’endettement financier a reculé comme prévu de 0,9M€, permettant à AdVini d’équilibrer son résultat net avant charge d’impôt, soit 1,9M€ de mieux que juin 2024.

La dette nette hors IFRS 16 progresse de +14,8M€ versus fin juin 2024 (et n’augmente que légèrement - +2,6M€- versus décembre 2024) grâce à une politique stricte de gestion des stocks et de contrôle resserré des investissements.

PE rspectives 2025

Pour le troisième semestre consécutif, AdVini améliore sa profitabilité malgré un environnement difficile pour le marché du vin français.

AdVini profite en effet de la dynamique insufflée en 2024 et de son offre qualitative sur ses marchés prioritaires, qu’elle entend poursuivre au second semestre.

Notre politique de valorisation à long terme portée par notre démarche ESG2, par la qualité de nos équipes, de nos vins et de nos vignobles toujours plus reconnue, et par nos positions de leader dans bon nombre de pays et régions viticoles, sont un socle très solide pour prendre des parts de marché ciblées dans un environnement international aussi incertain que volatile.

WEBINAIRE DE PRESENTATION

Un webinaire de présentation des résultats semestriels 2025, suivi d’une session de questions/réponses avec les actionnaires, sera organisé le jeudi 9 octobre 2025 à 16h00.

Prochaine publication : le communiqué sur le chiffre d’affaires 2025 sera publié le 13 février 2026 après bourse.

A propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où il mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

1 Vente de boissons consommées sur place, comme dans les bars, restaurants, hôtels, et autres établissements de restauration, ou les distributeurs spécialisés comme les cavistes

2 ESG : Environnement, Social et Gouvernance

