Cegedim : Stacks choisie pour implémenter le nouveau dossier médical électronique aux Baléares

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Cegedim, via sa filiale espagnole Stacks, choisi pour la mise en place, le déploiement et l’assistance technique du nouveau dossier médical électronique des soins primaires aux Baléares.

Boulogne-Billancourt (France) et Barcelone (Espagne), le 8 octobre 2025 - Stacks Consulting e Ingeniería en Software, filiale du Groupe Cegedim, annonce la signature d’un contrat avec le Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) pour l’implémentation, le déploiement et le support du nouveau dossier médical électronique (DME) pour les soins primaires.

Ce projet stratégique repose sur la solution logicielle OMIap, déjà utilisée avec succès par des milliers de professionnels de santé en Espagne.

Ce marché public est attribué sur une durée de 36 mois et s’inscrit dans le cadre du Plan de relance, de transformation et de résilience espagnol, financé par l’Union européenne à travers les fonds NextGenerationEU.

Un impact direct sur plus de 1,2 million d’habitants

Le déploiement d’OMIap bénéficiera à l’ensemble de la population des îles Baléares au travers de plus de 18 000 professionnels de santé exerçant en soins primaires et qui utilisent actuellement le système eSIAP.

Près de 3 000 médecins généralistes et 340 pédiatres

Plus de 3 200 spécialistes et pharmaciens

Plus de 6 000 infirmiers et infirmières

Près de 4 500 personnels administratifs et auxiliaires

Ainsi que des psychologues, assistants sociaux, sages-femmes, kinésithérapeutes, dentistes, etc.





Les jalons principaux du projet

Phase d’implémentation (2025-2026) : consultance fonctionnelle, architecture des systèmes, audit de sécurité et mise en service dans une première zone pilote.

: consultance fonctionnelle, architecture des systèmes, audit de sécurité et mise en service dans une première zone pilote. Phase de déploiement (2026-2027) : extension progressive d’OMIap à toutes les zones de santé d’Ibiza-Formentera, Minorque et Majorque.

: extension progressive d’OMIap à toutes les zones de santé d’Ibiza-Formentera, Minorque et Majorque. Phase de support (2027-2028) : maintenance corrective et évolutive, avec un support 24h/24 et 7j/7.





Une solution de référence en Europe

OMIap est l’une des solutions de dossier médical électronique les plus déployées en Espagne, reconnue pour sa robustesse, sa scalabilité et son interopérabilité. Largement adoptée par les professionnels de santé, la solution OMIap se distingue par le fait qu’elle a été conçue et pensée dès l’origine par et avec des médecins, garantissant une solution parfaitement adaptée à la pratique clinique. Son adoption aux Baléares permettra une prise en charge plus intégrée, efficace et centrée sur le patient, incluant des fonctionnalités avancées dont certaines alimentées par l’IA.

« Avec OMIap, nous mettons à la disposition des professionnels de santé des Baléares un outil de référence qui améliore la coordination des soins et renforce la qualité des services rendus aux patients. Ce projet illustre l’engagement de Cegedim pour la transformation numérique du système de santé public en Espagne », déclare Oscar Orri Magdalena, Directeur Général de Stacks.

« Le choix d’OMIap par la région des Baléares met en lumière la solidité de la relation entre le Groupe Cegedim et ses filiales en Europe, ainsi que leur engagement conjoint en faveur d’une innovation technologique constante, en adéquation avec les attentes des professionnels de santé des pays où Cegedim est présent », complète Tristan de Foucher, Directeur des Filiales Santé Europe – Groupe Cegedim.

A propos de Stacks :



Stacks Consulting e Ingeniería en Software, filiale espagnole du Groupe Cegedim basée à Barcelone, possède plus de 30 ans d'expérience dans la conception, le déploiement et le support de systèmes d'information de santé. La société a mis en place avec succès des systèmes de soins primaires critiques à grande échelle dans plusieurs régions espagnoles, notamment Madrid, Murcie, Cantabrie, Asturies et Aragon. Au-delà des soins primaires, Stacks fournit également des systèmes d'information robustes, modernes et évolutifs aux hôpitaux et aux centres médicaux privés.



Pour en savoir plus : https://www.omi360.es/ et LinkedIn









A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe