AdVini - Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

MODALITES DE MISE À DISPOSITION DU

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

La société AdVini annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel 2025.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.advini.com/finance - rubrique Informations Réglementées.

A PROPOS D’ADVINI

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

CONTACT

Vincent PALMIER

Directeur Admistratif et Financier

Tél. : 04.67.88.80.00

vincent.palmier@advini.com

www.advini.com

