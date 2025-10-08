Unlimit Group overvejer frasalg af ejerandel i SmartShop Danmark ApS



Selskabsmeddelelse nr. 28/2025

København, den 8. oktober 2025



Unlimit Group A/S ("Unlimit Group" eller "Selskabet") ønsker at præcisere en udtalelse afgivet i et interview med dagbladet Børsen torsdag den 2. oktober 2025, hvori det fejlagtigt fremgår, at Selskabet allerede har solgt sin ejerandel i SmartShop Danmark ApS ("SmartShop Danmark").

Pågældende citat:

"Vi løser det nu ved, at vi sælger det fra. Vi kommer ikke til at eje noget af Smart Shop fremover. Det offentliggøres inden for tre uger,” siger Rolf Lynge Olsen.

Denne udtalelse er ikke korrekt.

Unlimit Group kan bekræfte, at Selskabet fortsat ejer 20 % af SmartShop Danmark ApS, og at man udelukkende er i færd med at udforske mulighederne for et eventuelt frasalg af ejerandelen. Der er ikke truffet nogen endelig beslutning, og hverken køber eller pris er fastlagt.

Baggrunden for den igangværende vurdering er, at Unlimit Group strategisk ønsker at fokusere sine ressourcer på softwareudvikling og teknologiske løsninger fremfor drift af ubemandede butikker, som benytter Selskabets teknologi.

Såfremt et eventuelt salg gennemføres, forventes det at forbedre Unlimit Groups likviditet markant, men det forventes ikke at påvirke Selskabets resultatforventninger for regnskabsåret 2025.

Selskabet vil offentliggøre yderligere information, når og hvis der foreligger væsentlige nye oplysninger.

