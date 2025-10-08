Milepost får tildelt 600 millioner SEK fra Obligo Investment Management

STOCKHOLM, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, en svensk ladeoperatør for elkjøretøy, har fått tildelt 600 millioner SEK fra Obligo Investment Management og eksisterende aksjonærer. Investeringen kommer til å drive Mileposts utvidelse av ladestruktur for elkjøretøy i hele Sverige, noe som sikrer at personer som bor i leiligheter og byer har den samme praktiske tilgangen til lading som eiere av eneboliger.

Siden 2022 har Milepost utplassert mer enn 500 ladepunkter i over 25 svenske byer i et tett samarbeid med kommuner og eiere av eiendommer. Selskapets nøkkelferdige modell – som omfatter finansiering, utplassering, drift og vedlikehold – tilbyr kommuner en kostnadsfri løsning for å utvide offentlig ladestruktur, samtidig som den gjør eiere av eiendommer i stand til å oppfylle nye regulatoriske krav. Mileposts vekststrategi drives både av nye installasjoner og oppkjøp av nettverk som tidligere ble drevet av kommuner og forsyningsverk.

Jörgen Lantto, adm. dir. i Milepost, forteller følgende:

«Med Obligo som langsiktig partner er vi klare til å skalere hverdagslading i hele Sverige og videre. Oppdraget vårt er enkelt: å gjøre lading av elkjøretøy like lett for folk i leiligheter som for huseiere.»

Knut Bringedal, CIO i Obligo Investment Management og påtroppende styremedlem i Milepost, tilføyer:

«Transport står for en tredjedel av Sveriges CO₂-utslipp. Ladeinfrastruktur for elkjøretøy er elektrifiseringens ryggrad, og Milepost har bygget en fremragende modell for å levere dette. Vi gleder oss til å støtte Milepost i å kombinere klimapåvirkning med sterk, bærekraftig vekst.»

Milepost rådførte seg med Arctic Securities og LW Advisory, mens Obligo rådførte seg med Mannheimer Swartling.

