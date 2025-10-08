Bar Leone於香港主場摘下2025年「世界最佳酒吧」桂冠

首奪殊榮印證香港作為全球頂級雞尾酒之都的卓越地位





Bar Leone榮獲2025年世界最佳酒吧（來源：50 Best）

HONG KONG, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由Perrier贊助的2025年The World’s 50 Best Bars (「世界50最佳酒吧」) 今晚於首度落戶香港舉行的頒獎禮上盛大揭盅。踏入第17屆，今年度的頒獎典禮假眺望維港的地標啟德郵輪碼頭舉行。盛會雲集全球多於2,000位頂尖調酒師、餐飲業精英及業界代表人物，全城共慶調酒界的卓越成就。隨著「50最佳」(50 Best) 系列活動連續第三年回歸香港，十月成為完美展現這座城市多元且精彩餐飲和雞尾酒文化的絕佳時機。



來自香港的Bar Leone榮膺2025年「世界最佳酒吧」桂冠，該獎項由Perrier贊助。國際酒吧精英匯聚香港，完成為期一週的公眾及業界專屬活動，當中包括於全城不同酒吧舉行的「50 Best Signature Sessions」驚喜聯乘企劃。



香港酒吧再度在這項國際評選中獲得驕人成績：喜獲第一名的Bar Leone為排名最高的本地酒吧，上榜的還包括位列38位的COA，凸顯香港雞尾酒文化持續蓬勃的發展與創意。「世界50最佳酒吧」由性別比例均衡的評選團投票選出，當中成員包括多位來自全球多個地區的行業領袖，權威認受性毋庸置疑。





Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori表示:「Bar Leone獲選世界最佳酒吧，這份殊榮不只屬於我們，更是香港的驕傲。這份認可不僅肯定團隊的努力，更印證香港憑藉其創新與好客精神，穩踞全球酒吧業的核心地位。本週迎接全球頂尖調酒師匯聚香港，為城市注入令人興奮的澎湃活力。很高興看見香港在國際舞台上綻放光芒，能夠參與其中我們更是深感榮幸。」





COA主理人Jay Khan表示：「能夠獲世界頂尖的肯定，對我們團隊而言是一項非凡的成就，也充分體現了他們的專業精神與熱誠。香港能成為本屆頒獎禮的主辦城市，是值得自豪的光榮時刻，我們很榮幸能參與其中，為展現這座城市多元且蓬勃的餐飲款待業貢獻力量。」



今年共有2間香港酒吧打入「世界50最佳酒吧」榜單，而於典禮前公布的51至100位伸延名單中，另有3間本地酒吧榮登全球優秀之列。

打入「世界50最佳酒吧」2025榜單的香港酒吧包括：

Bar Leone（第1位）

COA（第38位）

ARGO（第56位）

GOKAN*（第70位）

The Savory Project（第86位）

*新上榜酒吧



「世界50最佳酒吧」2025為獎項有史以來僅二度重返亞洲，不但為此國際盛事樹立了重要的里程碑，更凸顯香港作為全球領先美食及文化之都的影響力日益壯大。本屆活動更是香港旅遊發展局與「50最佳」三年合作框架下的成果之一，進一步印證香港是體驗美食、雞尾酒及好客之道的首選目的地。

「世界50最佳酒吧」2025在香港取得空前成功，展現了這座城市舉辦世界級盛事及促進國際交流的實力，以及將其充滿活力的夜生活風貌推至聚光燈下。從街坊小舖到獲獎名店，香港持續提升業界標準。冬日將至，精彩不絕的年度活動接連不斷，正是親臨香港探索其世界級酒吧與夜生活的最佳時刻。立刻到https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/explore/dining/50-best-hong-kong.html 開始計劃行程。

