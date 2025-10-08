PROACTIS SA - Communiqué de presse 08.10.2025 (date publication RFA)

Communiqué de presse

Date de publication des résultats et du Rapport Financier Annuel de l’exercice clos le 31 janvier 2025

Paris, France – (8 octobre 2025) — PROACTIS (ISIN code : FR0004052561) annonce que la publication, initialement prévue le 30 mai 2025, de ses résultats et du Rapport Financier Annuel pour l’exercice clos le 31 janvier 2025 aura lieu le 8 octobre 2025.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société PROACTIS SA aura lieu le 30 octobre 2025 à 13h00.

La société PROACTIS SA avait obtenu l’autorisation du président du Tribunal de commerce de Paris pour reporter la tenue de cette assemblée jusqu’au 31 octobre 2025.

