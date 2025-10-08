Proactis SA - Résultats Exercice 12 mois au 31 janvier 2025

Paris – 8 octobre 2025 – Proactis SA (Euronext: PROAC), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business, diffuse aujourd’hui l’information financière au titre de l’exercice de 12 mois clos au 31 janvier 2025, en application de la « Directive Européenne de Transparence ».

A titre liminaire, il est rappelé que la publication des résultats de l'exercice clos le 31 janvier 2025 était initialement prévue pour le 30 mai 2025. Malheureusement, Proactis SA n'a pas été en mesure de respecter ce calendrier, ses commissaires aux comptes n’étant pas en mesure d’émettre leurs rapports sur les comptes de la période écoulée avant la fin de l'audit des comptes de la société mère de Proactis SA par les commissaires aux comptes britanniques du groupe.

Résultats exercice clos le 31 janvier 2025 – chiffres clés :

Le Conseil d’Administration de Proactis SA a arrêté les comptes de l’exercice clos au 31 janvier 2025 le 11 septembre 2025. Les comptes ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Millions €











Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 31-Jan-25 31-Jan-24 31-Jan-24 (12 mois) (12 mois) (18 mois) Publié Pro forma Publié Chiffre d'affaires 9.3 11.4 17.9 Dépréciation des soldes des comptes avec les sociétés sœurs et du goodwill -0.6 -14.3 -14.3 Perte nette -1.1 -15.7 -16.6 Trésorerie de clôture à la date du bilan 1.1 0.6 0.6 Flux de trésorerie net (sortant)/entrant avant encaissements nets intragroupe* -1.1 0.3 -1.1

(*) Il s'agit d'une mesure ajustée qui est expliquée dans le présent rapport.

Les résultats de la période précédente couvrent une période de 18 mois ; la date de clôture de l'exercice a été modifiée afin de s’aligner sur le changement de date de clôture d’autres sociétés du groupe.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires du groupe Proactis SA a diminué de 18% sur une base comparable (en utilisant les données pro forma de l'année précédente). Cela s'explique principalement par le non-renouvellement de contrats clients à leur expiration. Le chiffre d'affaires présenté comprend les revenus provenant des refacturations liées aux transactions avec les entités sœurs et se répartit comme suit :

Millions €











Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 31-Jan-25 31-Jan-24 31-Jan-24 (12 mois) (12 mois) (18 mois) Publié Proforma Publié Chiffre d'affaires opérationnel 5.5 6.9 11.3 Produits des refacturations liés aux transactions avec les entités sœurs 3.8 4.5 6.6 Chiffre d'affaires consolidé 9.3 11.4 17.9

Les produits des refacturations liés aux transactions avec les entités sœurs du groupe Proactis SA comprennent les frais de licence et la refacturation des ressources partagées.

Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025, la société a gagné un total de 51 milliers d’euros en nouveaux contrats ou en augmentations de contrats existants, tandis que le chiffre d’affaires a diminué de 1,095 milliers d’euros en raison d'une perte de clients au cours de la période actuelle et des périodes précédentes.

Comme récemment communiqué, après la date de clôture du bilan, le chiffre d’affaires du groupe Proactis SA a continué de baisser pour le premier semestre clos le 31 juillet 2025. Au cours de cette période, le chiffre d'affaires a diminué de 16 % pour s'établir à 3,6 millions d'euros. Cette baisse du chiffre d'affaires résulte du non-renouvellement de contrats dans certaines gammes de produits non stratégiques, qui intègrent le plus souvent des logiciels tiers ; et la pression à la baisse sur les frais lors du renouvellement des contrats.

Autres charges opérationnelles

En ligne avec l'exercice précédent, le groupe Proactis SA a enregistré une dépréciation supplémentaire de 0,6 million d'euros sur les créances qu'il détient sur les comptes courants avec des entités sœurs du groupe. Cela porte le montant total de la dépréciation de ces comptes courants à 11,5 millions d'euros (2024 : 10,9 millions d'euros). Ces soldes de comptes courants résultent de refacturations intra-groupe et ne sont pas susceptibles d'être remboursés à court terme.

Le groupe continue de se concentrer sur la réduction des coûts afin de compenser la baisse de ses revenus. Au niveau des dépenses d'exploitation, une réduction d'environ 20 % de nos effectifs actuels est prévue, ce qui devrait permettre de réaliser une économie annuelle d'environ 1 million d'euros.

Flux de trésorerie

Au cours de l’exercice clos au 31 janvier 2025, le groupe a généré un flux de trésorerie de 0,5 million d'euros (pro forma 2024 : 0,5 million d'euros), mais ce montant comprend le versement de 1,6 million d'euros (pro forma 2024 : 0,2 million d'euros) provenant de parties liées au sein du groupe Proactis au sens large. Hors ces encaissements provenant de parties liées, le groupe Proactis SA a enregistré une sortie nette de trésorerie de 1,1 million d'euros (pro forma 2024 : entrée de trésorerie de 0,3 million d'euros). Le Conseil d'Administration de Proactis SA continue de surveiller les besoins de trésorerie de l'entreprise et de veiller à ce que le groupe Proactis dans son ensemble puisse continuer à honorer ses engagements à leur échéance. Cela n'est actuellement possible qu'avec le soutien continu du groupe Proactis dans son ensemble.

Les investissements en capitaux sont restés significatifs, à 1,5 million d'euros, et sont toujours orientés sur la suite de solutions stratégiques du groupe Proactis SA : The Business Network.

Le groupe Proactis SA affichait un solde de trésorerie positif de 1,1 million d'euros au 31 janvier 2025 (contre 0,6 million d'euros au 31 janvier 2024).

* * * *

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



* * * *

