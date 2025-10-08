Proactis SA Mise à disposition du Rapport Financier Annuel au 31 janvier 2025

***

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel au 31 janvier 2025

Paris, le 8 octobre 2025

La société Proactis SA annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel pour l’exercice au 31 janvier 2025.

Le Rapport Financier Annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse https://www.proactis.com/proactis_sa-investors/, dans la Rubrique « Information règlementée ».

Des exemplaires du Rapport Financier Annuel sont également disponibles au siège de la société (54, rue de Londres, 75008 Paris).

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



