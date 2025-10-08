ALSTOM S.A : Le Conseil d’Administration d’Alstom nomme M. Martin Sion au poste de Directeur Général, à compter du 1er avril 2026

8 octobre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, annonce que son Conseil d’Administration, suivant la recommandation du Comité de Nominations et Rémunération de la Société, a choisi M. Martin Sion comme nouveau Directeur Général du Groupe, à compter du 1er avril 2026.

M. Martin Sion succédera à M. Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de Directeur Général d’Alstom, fonction qu’il occupe depuis février 2016.

« Le Conseil d’administration a mené un processus de recherche approfondi au cours des derniers mois et nous estimons que M. Martin Sion possède l’expérience nécessaire pour diriger Alstom. Nous nous réjouissons de l’accueillir en avril 2026. D’ici là, M. Henri Poupart-Lafarge continuera d’exercer ses fonctions, assurant ainsi une transition en douceur », a déclaré M. Philippe Petitcolin, Président du Conseil d’Administration d’Alstom.

Lors de cette même séance, le Conseil d’Administration a également statué, sur recommandation du Comité de Nominations et Rémunération, sur les éléments de rémunération de M. Martin Sion au titre de ses fonctions. Ces éléments sont disponibles sur le site Internet de la Société.

À propos de M. Martin Sion

Diplômé de l’École Centrale de Paris, M. Martin Sion est entré en 1990 à la Société Européenne de propulsion (SEP) qui lui confie différents postes en ingénierie après un séjour aux Sandia National Laboratories (États-Unis). En 2005, il prend la responsabilité du département Technique de la division Moteurs spatiaux de Snecma. Il est ensuite nommé directeur des Démarches de progrès de Snecma (aujourd’hui Safran Aircraft Engines), puis, en 2009, directeur du Centre d’Excellence Industrielle « Habillage et équipements ». De 2010 à 2013, il dirige la division Moteurs spatiaux de la société. Il rejoint ensuite Aircelle (aujourd’hui Safran Nacelles) en 2013 comme Président-Directeur Général puis, en 2015, devient président de Safran Electronics & Defense. Membre du Conseil d’administration d’ArianeGroup depuis 2020, il en devient le Président exécutif en 2023.

ALSTOM™ est une marque protégée du groupe Alstom.









A propos d’Alstom









Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 63 pays et fort de plus de 86 000 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations.





Contacts











Presse :



Siège social



Philippe MOLITOR - Tél : +33 (0)7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com









Coralie COLLET - Tel.: +33 (0) 7 63 63 09 62

coralie.collet@alstomgroup.com



Relations avec les investisseurs

Cyril GUERIN - Tél : +33 (0)6 07 89 36 16

cyril.guerin@alstomgroup.com









Guillaume GAUVILLE - Tél : +44 (0)7 588 022 744

guillaume.gauville@alstomgroup.com









Estelle MATURELL ANDINO - Tel : +33 (0)6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com









Jalal DAHMANE - Tél : +33 (0)6 98 19 96 62

jalal.dahmane@alstomgroup.com









Pièce jointe