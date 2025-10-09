CORRECTION: AB „Grigeo Group“ per dukterinę įmonę UAB „Grigeo Hygiene“ įsigijo įmonę „Huchtemeier Papier“ GmbH

CORRECTION: papildytas pranešimas
2025 m. spalio 1 d. AB „Grigeo Group“ dukterinė įmonė UAB „Grigeo Hygiene“ sėkmingai užbaigė sandorį ir įsigijo 100 proc. Vokietijos bendrovės „Huchtemeier Papier“ GmbH akcijų.
„Huchtemeier Papier“ GmbH tiekia higieninį popierių, servetėles bei popieriaus žaliavas didmenininkams, specializuotiems mažmenininkams bei pramonės klientams. 2024 m. šios bendrovės pardavimų apimtys siekė 92 mln. eurų, EBITDA – 2,6 mln. eurų. „Huchtemeier Papier“ GmbH komandoje dirba 47 darbuotojai, o pardavimų biurai veikia Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje.
AB „Grigeo Group“ 2024 m. konsoliduotos pajamos siekė 213 mln. eurų, EBITDA – 34,8 mln. eurų, o grynasis pelnas – 20,9 mln. eurų. Grupėje dirba daugiau nei 1 000 darbuotojų. Įsigydama prekybinę įmonę Vokietijoje, Grupė žengia svarbų plėtros žingsnį į Vakarų ir Centrinės Europos rinkas, leisiantį reikšmingai padidinti Grupės pardavimus ir EBITDA.
Sandoris buvo finansuotas AB „Grigeo Group“ dukterinės įmonės UAB „Grigeo Hygiene“ lėšomis.
