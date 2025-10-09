Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.
- Afdeling Defence & Security - Accumulating lanceres den 9. oktober. Andelsklassen Defence & Security - Accumulating, DKK tilhørende afdelingen optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 13. oktober. Oplysninger om andelsklassen fremgår af afdelingsbeskrivelsen på side 29 i prospektet.
Oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue per dags dato, fremgår nedenfor:
|Andelsklasse
|ISIN
|Antal investorer
|Antal cirkulerende andele
|Formue i DKK
|Defence & Security - Accumulating, DKK
|DK0064194963
|1
|50.000
|5.000.000
- Afdeling Structured Credit - Investment Grade, som ikke skal optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, lanceres i løbet af oktober.
Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
