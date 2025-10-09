Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

Afdeling Defence & Security - Accumulating lanceres den 9. oktober. Andelsklassen Defence & Security - Accumulating, DKK tilhørende afdelingen optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 13. oktober. Oplysninger om andelsklassen fremgår af afdelingsbeskrivelsen på side 29 i prospektet.



Oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue per dags dato, fremgår nedenfor:

Andelsklasse ISIN Antal investorer Antal cirkulerende andele Formue i DKK Defence & Security - Accumulating, DKK DK0064194963 1 50.000 5.000.000





Afdeling Structured Credit - Investment Grade, som ikke skal optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, lanceres i løbet af oktober.



Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products

Vedhæftet fil