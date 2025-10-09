Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

  • Afdeling Defence & Security - Accumulating lanceres den 9. oktober. Andelsklassen Defence & Security - Accumulating, DKK tilhørende afdelingen optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 13. oktober. Oplysninger om andelsklassen fremgår af afdelingsbeskrivelsen på side 29 i prospektet.

Oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue per dags dato, fremgår nedenfor:

AndelsklasseISINAntal investorerAntal cirkulerende andeleFormue i DKK
Defence & Security - Accumulating, DKKDK0064194963150.0005.000.000


  • Afdeling Structured Credit - Investment Grade, som ikke skal optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, lanceres i løbet af oktober.

Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.danskeinvest.dk.

