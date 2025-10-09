Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 9.10.2025 klo 11.00

Sanoma julkaisee Q3 2025 osavuosikatsauksensa 30.10.

Sanoma julkaisee osavuosikatsauksensa ajalta 1.1.–30.9.2025 torstaina 30.10.2025 n. klo 8.30. Raportti ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat heti julkistamisen jälkeen.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus samana päivänä klo 12.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Rob Kolkman ja talousjohtaja Alex Green. Pyydämme tiedotustilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan viimeistään tiistaina 28.10.2025 sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.events.inderes.com/q3-2025.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Puhelimitse esitettäviä kysymyksiä varten osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa https://events.inderes.com/sanoma/q3-2025/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601



Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 13,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.