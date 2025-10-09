Accroître la productivité, la sécurité et la durabilité : Sharp Canada présente sa nouvelle génération d’imprimantes multifonctions pour groupes de travail

MISSISSAUGA, Ontario, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada est fière d’annoncer le lancement de 16 nouveaux systèmes de gestion de documents pour groupes de travail, créés pour aider les organisations canadiennes à s’adapter aux exigences changeantes du milieu de travail. Les nouvelles séries Advanced et Essentials, offertes dans des modèles couleur et monochromes avec des vitesses allant de 26 à 65 pages par minute, représentent la prochaine génération d’imprimantes multifonctions de confiance de Sharp.

Conçues sur une nouvelle plateforme de contrôleur robuste, ces imprimantes multifonctions sont spécialement fabriquées pour répondre aux besoins croissants des entreprises et des institutions canadiennes. Équipés d’un jeu de puces avancé, ces appareils disposent de capacités d’auto-réparation intelligentes qui garantissent une disponibilité et une performance maximales. La sécurité a également été renforcée grâce à la vérification de l’intégrité du BIOS et à la récupération des sauvegardes, ainsi qu’à une nouvelle fonctionnalité d’effacement des données à la fin du contrat de location conforme aux normes NIST SP800-88, qui aide les organisations canadiennes à protéger les informations sensibles en respectant les exigences de conformité.

Pour accroître la productivité, Sharp a amélioré les caractéristiques principales qui règlent directement les difficultés au travail. Il s’agit notamment d’un système d’alimentation papier repensé qui permet de charger directement des enveloppes COM10 dans le bac standard, de la numérisation assistée par IA à une vitesse pouvant atteindre 300 images par minute, de la détection des stries foncées en mode numérisation, du mode de nettoyage automatique du four et de l’intégration transparente de Microsoft grâce à l’authentification native Entra ID et à la plateforme d’impression moderne de Microsoft. Pour les environnements de travail flexibles, Windows Protected Print et l’application Sharp Print Support permettent une impression mobile sécurisée.

Les nouveaux modèles renforcent également la protection du lieu de travail grâce à l’antivirus Bitdefender® en option, qui aide les organisations canadiennes à se prémunir contre les pirates informatiques et les intrusions malveillantes. De plus, ces imprimantes multifonctions devraient répondre aux dernières exigences des critères communs pour HCD cPP v1.0e lorsqu’elles sont jumelées à la trousse de sécurité des données en option.

La durabilité reste une priorité essentielle pour Sharp. Les nouvelles séries Advanced et Essentials sont certifiées ENERGY STAR® 3.2 et conformes à la directive RoHS, avec une faible consommation d’énergie et des valeurs TEC réduites. Il est important de noter que ces systèmes sont fabriqués à partir de 50 % de plastique recyclé, ce qui aide les entreprises canadiennes à atteindre leurs propres objectifs environnementaux et ESG.

« Nos clients n’ont pas seulement besoin d’imprimantes, ils ont besoin de confiance. Cette nouvelle génération d’imprimantes multifonctions Sharp est conçue pour répondre aux réalités du milieu de travail canadien, en aidant les entreprises à travailler plus intelligemment, à protéger leurs données et à atteindre leurs objectifs environnementaux. C’est plus qu’une nouvelle génération d’imprimantes, c’est une façon plus intelligente d’aller de l’avant », a déclaré Hiro Okumura, Gestionnaire principal de catégorie, Solutions de bureau, Sharp Electronics du Canada.

Les toutes nouvelles séries Advanced et Essentials sont désormais en vente chez Sharp Électronique du Canada ou auprès du réseau national de détaillants agréés Sharp.

Pour en savoir plus sur les solutions de bureau Sharp, rendez-vous sur : https://sharp.ca/fr/office-copiers-printers-new-advanced-essentials-series

À propos de SHARP Électronique du Canada Ltée

SHARP Électronique du Canada Ltée, filiale de SHARP Electronics Corporation, est l’un des principaux fournisseurs de solutions commerciales et d’appareils électroniques grand public. Nos produits de consommation comprennent des électroménagers à la fine pointe de la technologie, tels que des micro-ondes, des réfrigérateurs et des purificateurs d’air, fabriqués pour améliorer la vie quotidienne. Pour les entreprises, nous proposons des solutions de bureau avancées, notamment des imprimantes multifonctions, des afficheurs professionnels et des écrans tactiles interactifs qui améliorent la productivité et la collaboration. Engagée envers l’excellence, l’innovation et la satisfaction de ses clients, SHARP Électronique du Canada Ltée s’efforce de répondre aux divers besoins de ses clients. Nos produits et solutions innovants visent à améliorer l’efficacité et la productivité, ainsi que la qualité de vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharp.ca et restez informé en suivant notre page LinkedIn.

