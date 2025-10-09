„INVL Baltic Real Estate“ valdymo įmonės sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“, atsižvelgdama į tai, kad Bendrovėje yra sudarytas ir nepanaudotas 2,4 mln. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis Bendrovės 2025 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti Bendrovės paprastąsias vardines 1,45 euro nominalios vertės akcijas.
Įsigijimo sąlygos:
Akcijų įsigijimo pradžia – 2025 m. spalio 14 d.;
Akcijų įsigijimo pabaiga – 2025 m. spalio 20 d.;
Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis – 73 000 vienetų;
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 219 000 eurų;
Maksimali akcijų įsigijimo kaina – 3,00 euro už vieną akciją;
Akcijų įsigijimo kaina – nustatoma olandiško aukciono principu, t. y. sandoriai bus vykdomi vieninga kaina.
Papildoma informacija:
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ sieks supirkti dalį savų akcijų, o joms įsigyti panaudos šiam tikslui sukauptą rezervą.
„Savų akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti bendrovės akcinį kapitalą anuliuojant įsigytas akcijas. Tai sudaro akcininkams galimybę parduoti visas arba dalį savo akcijų, o likusiems akcininkams suteikia didesnę įmonės turto ir būsimo pelno dalį be papildomų investicijų“, – teigia „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Savų akcijų supirkimas vyks spalio 14-20 dienomis. Maksimalus įsigyjamų „INVL Baltic Real Estate“ akcijų kiekis – 73 000 vienetų (0,9 proc. įstatinio kapitalo), maksimali įsigijimo kaina – 3 eurai už akciją.
Savų akcijų supirkimas bus vykdomas olandiško aukciono principu, todėl, esant didesnei pasiūlai, kaina galės būti ir mažesnė. Akcijų pasiūlai viršijus nustatytą kiekį, bus nupirktos mažiausia kaina pasiūlytos 73 000 akcijų visiems pardavėjams sumokant vienodą algoritmo nustatytą supirkimo kainą.
Spalio 9 dieną „INVL Baltic Real Estate“ akcijų kaina biržoje buvo 2,92 euro.
Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ valdomos „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai įmonės akcijų supirkimui ir jo sąlygoms pritarė 2025 metų balandžio pabaigoje.
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė turi nepanaudotą 2,4 mln. eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti. Šiam akcijų supirkimui iš rezervo numatoma skirti 219 tūkst. eurų.
Apie „INVL Baltic Real Estate“
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei „Pramogų banką“ Vilniaus centre, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2025 metų birželio pabaigoje siekė nuo 82 iki 98 proc.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 19,6 tūkst. kv. m., o nekilnojamo turto vertė 2025 metų birželio pabaigoje buvo 47,2 mln. eurų.
Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams nuo 2016 metų yra išmokėjusi 2,38 euro dividendų vienai akcijai.
„INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com