Tilkynning um útboð ríkisvíxla - RIKV 26 0121 - RIKV 26 0415

|Flokkur
|RIKV 26 0121
|RIKV 26 0415
|ISIN
|IS0000038263
|IS0000038271
|Gjalddagi
|21.01.2026
|15.04.2026
|Útboðsdagur
|13.10.2025
|13.10.2025
|Uppgjörsdagur
|15.10.2025
|15.10.2025
Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisvíxlum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisvíxlana þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag.
Að öðru leyti er vísað til almennrar lýsingar íslenskra ríkisvíxla og almennra útboðsskilmála á heimasíðu Lánamála ríkisins.
Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.