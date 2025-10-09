Tilkynning um útboð ríkisvíxla - RIKV 26 0121 - RIKV 26 0415

FlokkurRIKV 26 0121RIKV 26 0415
ISINIS0000038263IS0000038271
Gjalddagi21.01.202615.04.2026
Útboðsdagur13.10.202513.10.2025
Uppgjörsdagur15.10.202515.10.2025

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisvíxlum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisvíxlana þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag.

Að öðru leyti er vísað til almennrar lýsingar íslenskra ríkisvíxla og almennra útboðsskilmála á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.


