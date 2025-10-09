Sodexo - Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 septembre 2025

Information

réglementée

Issy-les-Moulineaux, 9 octobre 2025

Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Dénomination sociale de l’émetteur : SODEXO

255, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Date d’arrêté

des informations Nombre total d’actions composant le capital social Nombre de droits de vote exerçables * Nombre de droits de vote théoriques **



30 septembre 2025







147 454 887



216 943 620



218 461 882

* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis quatre ans au moins qui bénéficient de droits de vote doubles.

** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions auto-détenues).

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés

23,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2024

423 000 employés (au 31 août 2024)

#1 employeur privé français dans le monde 45 pays (au 31 août 2024)

80 millions de consommateurs chaque jour

7,7 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 30 juin 2025)

