OSB GROUP PLC - Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
10 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 09 October 2025 it had purchased a total of 62,548 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased62,548--
Highest price paid (per ordinary share)560.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)554.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)558.76p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,759,125 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,759,125.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
09-10-202516:25:08GBp273559.50XLONxeaNkWBmPwR
09-10-202516:24:17GBp489560.00XLONxeaNkWBm6Nc
09-10-202516:24:17GBp372560.00XLONxeaNkWBm6Ng
09-10-202516:11:39GBp1,990560.00XLONxeaNkWBnqvW
09-10-202516:02:04GBp139560.00XLONxeaNkWBnvqX
09-10-202516:02:04GBp145560.00XLONxeaNkWBnvrV
09-10-202515:55:48GBp245560.00XLONxeaNkWBnkn4
09-10-202515:55:01GBp240560.00XLONxeaNkWBnlg2
09-10-202515:54:14GBp240560.00XLONxeaNkWBniq3
09-10-202515:53:27GBp235560.00XLONxeaNkWBnjvd
09-10-202515:52:40GBp27560.00XLONxeaNkWBng4q
09-10-202515:52:40GBp363560.00XLONxeaNkWBng4s
09-10-202515:51:17GBp675560.00XLONxeaNkWBne7H
09-10-202515:51:17GBp430560.00XLONxeaNkWBne7J
09-10-202515:51:17GBp324560.00XLONxeaNkWBne7L
09-10-202515:51:17GBp307560.00XLONxeaNkWBne7N
09-10-202515:50:04GBp396559.50XLONxeaNkWBnMy@
09-10-202515:50:01GBp265559.50XLONxeaNkWBnMxj
09-10-202515:50:00GBp34559.50XLONxeaNkWBnMwA
09-10-202515:50:00GBp24559.50XLONxeaNkWBnM55
09-10-202515:50:00GBp24559.50XLONxeaNkWBnM57
09-10-202515:50:00GBp23559.50XLONxeaNkWBnM5N
09-10-202515:43:08GBp624559.50XLONxeaNkWBnT5x
09-10-202515:43:08GBp1,424560.00XLONxeaNkWBnT59
09-10-202515:27:30GBp504559.50XLONxeaNkWBopTQ
09-10-202515:27:30GBp618559.50XLONxeaNkWBopTS
09-10-202515:27:30GBp62559.50XLONxeaNkWBopUZ
09-10-202515:27:30GBp384559.50XLONxeaNkWBopUn
09-10-202515:27:30GBp1,313559.50XLONxeaNkWBopUp
09-10-202515:21:35GBp779559.50XLONxeaNkWBoxs4
09-10-202515:21:35GBp564559.50XLONxeaNkWBoxs6
09-10-202515:21:35GBp340559.50XLONxeaNkWBoxmb
09-10-202515:21:35GBp296559.50XLONxeaNkWBoxmh
09-10-202515:21:35GBp2,248559.50XLONxeaNkWBoxmw
09-10-202515:21:35GBp503559.50XLONxeaNkWBoxm4
09-10-202515:21:35GBp429559.50XLONxeaNkWBoxmJ
09-10-202515:21:35GBp1,073559.00XLONxeaNkWBoxmM
09-10-202515:21:11GBp1,168559.50XLONxeaNkWBoxTz
09-10-202514:58:57GBp23558.00XLONxeaNkWBoPxE
09-10-202514:51:47GBp1,500558.00XLONxeaNkWBoC3B
09-10-202514:51:47GBp21558.00XLONxeaNkWBoC3D
09-10-202514:51:46GBp513558.00XLONxeaNkWBoC2U
09-10-202514:51:46GBp1,168558.50XLONxeaNkWBoCDW
09-10-202514:46:05GBp498559.00XLONxeaNkWBprjg
09-10-202514:46:05GBp110559.50XLONxeaNkWBprjw
09-10-202514:46:05GBp250559.50XLONxeaNkWBprj@
09-10-202514:46:05GBp560559.50XLONxeaNkWBprj0
09-10-202514:46:05GBp166559.50XLONxeaNkWBprjy
09-10-202514:46:05GBp1,168559.00XLONxeaNkWBprjB
09-10-202514:43:36GBp100560.00XLONxeaNkWBpmSg
09-10-202514:32:40GBp1,156559.00XLONxeaNkWBpWLz
09-10-202514:31:07GBp100560.00XLONxeaNkWBplOZ
09-10-202514:31:07GBp76560.00XLONxeaNkWBplPS
09-10-202514:31:07GBp495560.00XLONxeaNkWBplPU
09-10-202514:31:07GBp2,157559.50XLONxeaNkWBplOg
09-10-202514:30:00GBp264560.00XLONxeaNkWBpgXM
09-10-202514:30:00GBp58560.00XLONxeaNkWBpgXV
09-10-202514:30:00GBp293560.00XLONxeaNkWBpgWb
09-10-202514:30:00GBp270560.00XLONxeaNkWBpgWX
09-10-202514:30:00GBp299560.00XLONxeaNkWBpgWZ
09-10-202514:30:00GBp267560.00XLONxeaNkWBpgWT
09-10-202514:26:25GBp199560.00XLONxeaNkWBpMdW
09-10-202514:26:25GBp1,040560.00XLONxeaNkWBpMdn
09-10-202513:55:14GBp1,408558.50XLONxeaNkWBpAu2
09-10-202513:55:14GBp973559.00XLONxeaNkWBpAuI
09-10-202513:41:25GBp172559.50XLONxeaNkWBi$vP
09-10-202513:41:25GBp519559.50XLONxeaNkWBi$vR
09-10-202513:41:25GBp291559.50XLONxeaNkWBi$vS
09-10-202513:41:25GBp459559.50XLONxeaNkWBi$vU
09-10-202513:41:25GBp330559.00XLONxeaNkWBi$ul
09-10-202513:41:25GBp755559.50XLONxeaNkWBi$uv
09-10-202512:54:01GBp572558.50XLONxeaNkWBiFO$
09-10-202512:54:01GBp490559.00XLONxeaNkWBiFO9
09-10-202512:50:49GBp1559.50XLONxeaNkWBiBjS
09-10-202512:49:16GBp691560.00XLONxeaNkWBi8Em
09-10-202512:00:04GBp599560.00XLONxeaNkWBjS$n
09-10-202510:54:20GBp317559.50XLONxeaNkWBk2xq
09-10-202510:54:19GBp329560.00XLONxeaNkWBk25p
09-10-202510:54:19GBp1,135560.00XLONxeaNkWBk25C
09-10-202510:43:15GBp54558.00XLONxeaNkWBk9qp
09-10-202510:42:28GBp52558.00XLONxeaNkWBk9Oc
09-10-202510:40:07GBp198558.00XLONxeaNkWBltNW
09-10-202510:39:00GBp50558.00XLONxeaNkWBlqJq
09-10-202510:39:00GBp148558.00XLONxeaNkWBlqJo
09-10-202510:39:00GBp44558.00XLONxeaNkWBlqJ9
09-10-202510:31:20GBp547558.00XLONxeaNkWBlyfi
09-10-202510:28:41GBp469558.50XLONxeaNkWBlw1u
09-10-202510:25:26GBp136559.00XLONxeaNkWBlvn7
09-10-202510:25:26GBp231559.00XLONxeaNkWBlvnB
09-10-202510:25:26GBp469558.50XLONxeaNkWBlvnG
09-10-202510:04:38GBp936558.00XLONxeaNkWBlKht
09-10-202510:04:35GBp198558.50XLONxeaNkWBlKr4
09-10-202510:04:35GBp521558.50XLONxeaNkWBlKqr
09-10-202510:00:37GBp361558.00XLONxeaNkWBlG$i
09-10-202509:42:30GBp414557.50XLONxeaNkWBlESC
09-10-202509:41:31GBp179557.00XLONxeaNkWBlFUc
09-10-202509:41:31GBp219557.00XLONxeaNkWBlFUe
09-10-202509:41:31GBp500557.00XLONxeaNkWBlFUg
09-10-202509:41:31GBp105556.50XLONxeaNkWBlFUw
09-10-202509:41:31GBp364556.50XLONxeaNkWBlFUy
09-10-202509:35:08GBp469557.00XLONxeaNkWBess5
09-10-202509:25:20GBp236556.00XLONxeaNkWBe$o8
09-10-202509:18:20GBp718555.50XLONxeaNkWBecm7
09-10-202509:09:48GBp249556.50XLONxeaNkWBeiLI
09-10-202509:09:48GBp438557.00XLONxeaNkWBeiLK
09-10-202509:08:49GBp498557.50XLONxeaNkWBejBc
09-10-202509:08:49GBp24557.50XLONxeaNkWBejBe
09-10-202509:08:02GBp337558.00XLONxeaNkWBeg5W
09-10-202509:05:15GBp285558.50XLONxeaNkWBeM$k
09-10-202509:05:15GBp309558.50XLONxeaNkWBeM$m
09-10-202509:05:15GBp190558.50XLONxeaNkWBeM$o
09-10-202509:05:15GBp36558.50XLONxeaNkWBeM$q
09-10-202509:05:15GBp326558.00XLONxeaNkWBeM$9
09-10-202509:05:15GBp469558.50XLONxeaNkWBeM$D
09-10-202509:00:02GBp3,898558.50XLONxeaNkWBeGOP
09-10-202509:00:02GBp273558.50XLONxeaNkWBeGRf
09-10-202509:00:02GBp17558.50XLONxeaNkWBeGRh
09-10-202509:00:02GBp191558.50XLONxeaNkWBeGRj
09-10-202508:48:06GBp1556.00XLONxeaNkWBe087
09-10-202508:39:36GBp2555.00XLONxeaNkWBe9O1
09-10-202508:28:17GBp409555.50XLONxeaNkWBfxx2
09-10-202508:27:35GBp291556.00XLONxeaNkWBfuWk
09-10-202508:27:31GBp98557.00XLONxeaNkWBfuhL
09-10-202508:27:31GBp100557.00XLONxeaNkWBfuhN
09-10-202508:26:55GBp1,828557.00XLONxeaNkWBfuII
09-10-202508:26:55GBp469557.00XLONxeaNkWBfuIP
09-10-202508:26:55GBp326556.50XLONxeaNkWBfuIS
09-10-202508:26:55GBp469557.00XLONxeaNkWBfuIU
09-10-202508:13:48GBp279556.50XLONxeaNkWBfjRv
09-10-202508:09:04GBp168555.50XLONxeaNkWBff5M
09-10-202508:09:04GBp30555.50XLONxeaNkWBff5O
09-10-202508:05:34GBp326554.50XLONxeaNkWBfKh0
09-10-202508:05:26GBp359555.00XLONxeaNkWBfKp2
09-10-202508:05:26GBp356555.00XLONxeaNkWBfKp8
09-10-202508:05:26GBp341555.00XLONxeaNkWBfKpF
09-10-202508:05:26GBp128555.00XLONxeaNkWBfKpH
09-10-202508:01:25GBp29555.00XLONxeaNkWBfGIl

