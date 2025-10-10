SEPTEMBER MÆNGDER: BLANDET BILLEDE FOR FRAGT

INVESTOR NEWS nr. 30 - 10. oktober 2025

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,5 mio. lanemeter i september 2025 var 0,8% højere end i 2024 og 1,2% lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne år-til-dato var henholdsvis 0,2% og -1,2%.

Nordsømængderne var på niveau med 2024 som følge af stabile mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var lavere end i 2024 drevet af en fortsat opbremsning i tyrkisk bilproduktion og indenlandsk efterspørgsel samt reduceret kapacitet på én rute efter tilpasning til konkurrencesituationen.

Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2024 drevet af de nye Jersey-ruter. Østersømængderne var fortsat højere end i 2024, og mængderne på Gibraltar-strædet var ligeledes højere end i 2024.

I de sidste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 2,3% til 41,7 mio. fra 40,7 mio. i 2024-23. Stigningen var 1,2% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i september 2025 justeret for ruteændringer* gik ned med 7,4% til 392 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var -4,1%. Højere passagervolumener på Østersøen blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i september var 5,7% lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.

I de sidste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 14,5% til 5,5 mio. sammenlignet med 6,4 mio. for 2024-23. Vækstraten var 0,4% justeret for ruteændringer.

*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2025, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.





DFDS færgemængder September Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3.320 3.475 3.502 0,8% 38.512 40.748 41.667 2,3% Passager 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 405 565 423 -25,0% 4.458 6.409 5.477 -14,5%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for oktober 2025 forventes offentliggjort 6. november 2025 omkring kl. 7.30.

