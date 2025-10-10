Ktech Energy Bakal Mempersembahkan Inovasi Tenaga Hijau di IGEM 2025

WUXI, China, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Penyelesaian Tenaga Hijau di Malaysia akan diketengahkan dalam Pameran & Persidangan Antarabangsa Greentech & Produk Eko 2025 Malaysia ke-15 (IGEM 2025). Ktech Energy akan mempersembahkan penyelesaian pengurusan tenaga canggih yang direka khusus untuk menangani cabaran iklim Malaysia, ketidakstabilan grid dan penerimaan tenaga boleh diperbaharui—selaras dengan sasaran sifar bersih negara menjelang 2050 dalam acara kelestarian terkemuka ini.

Ktech Energy , peneraju global dalam tenaga hijau dengan lebih sedekad kepakaran dalam aplikasi dan penyimpanan tenaga elektrik di pihak pengguna, beroperasi dengan pasukan R&D yang kukuh terdiri daripada lebih 200 profesional, termasuk jurutera kanan dan pakar teknikal. Syarikat ini memberi tumpuan kepada pencapaian teknologi seperti penukaran kuasa hibrid dan algoritma tenaga pintar.

Kemudahan pengilangan Ktech Energy diperakui ISO 9001 (kualiti) dan ISO 14001 (piawaian alam sekitar), dengan lebih daripada 120 pemeriksaan kualiti bagi setiap produk—bermula daripada ujian bahan mentah hingga pengesahan prestasi akhir. Sehingga kini, Ktech Energy telah menghantar lebih 50,000 penyelesaian ke lebih 15 pasaran di seluruh dunia, sekali gus mengurangkan pelepasan karbon melebihi 120,000 tan setiap tahun. Produk yang diperakui UL/CE ini memenuhi piawaian keselamatan dan kecekapan antarabangsa yang ketat, menjamin kebolehpercayaan untuk pengguna di Malaysia.

Sorotan IGEM 2025 merangkumi KE Series Hybrid Inverters:

Model tiga fasa (29.9–60 kW) dilengkapi dengan pengesanan rintangan penebat yang dioptimumkan—penting untuk ketahanan dalam keadaan kelembapan tinggi di Malaysia—serta menyokong integrasi Loji Kuasa Maya (VPP) bagi menstabilkan grid. Ia juga mampu mengendalikan arus cas dan nyahcas yang tinggi, sesuai untuk permintaan puncak waktu malam.

dilengkapi dengan pengesanan rintangan penebat yang dioptimumkan—penting untuk ketahanan dalam keadaan kelembapan tinggi di Malaysia—serta menyokong integrasi Loji Kuasa Maya (VPP) bagi menstabilkan grid. Ia juga mampu mengendalikan arus cas dan nyahcas yang tinggi, sesuai untuk permintaan puncak waktu malam. Varian satu fasa (3.6–10 kW) menyokong bateri natrium-ion (alternatif yang lebih hijau dan menjimatkan berbanding bateri litium-ion) serta perlindungan keselamatan menyeluruh: perisian melindungi daripada cas berlebihan/nyahcas berlebihan, manakala perkakasan mencegah litar pintas.

Melengkapkan penawaran ini, sistem PowerX Core E All-in-One yang diperkenalkan menggabungkan inverter dengan kecekapan tinggi, storan boleh suai (5–30kWh mengikut keperluan) dan unit kawalan pintar. Reka bentuknya yang padat menjimatkan ruang pemasangan sehingga 40%—sesuai untuk kediaman dan premis perniagaan di kawasan bandar Malaysia yang mempunyai ruang terhad. Pengoptimum bateri terbina dalam membolehkan penggunaan bateri lama dan baharu secara serentak, manakala sistem imbangan aktif memanjangkan jangka hayat bateri sehingga 30%, sekali gus meningkatkan pulangan pelaburan.

Di Reruai [Dewan 2,2125], pengunjung boleh menyaksikan demonstrasi langsung iHEMS. Platform dikuasakan oleh AI ini menyatukan panel solar, inverter, storan dan peranti pintar dalam satu papan pemuka, memaparkan penggunaan tenaga secara masa nyata, pengoptimuman beban berasaskan AI (mengalihkan tugas ke waktu puncak tenaga solar), serta integrasi pihak ketiga—sekali gus mengurangkan kos tenaga sehingga 50%. Pakar dari Ktech Energy akan berkongsi pandangan tentang pelan hala tuju sifar bersih Malaysia, serta menawarkan nasihat yang diperibadikan untuk kediaman, perniagaan atau pemaju.

IGEM 2025: [10.15-17] | Reruai [Dewan 2,2125]

