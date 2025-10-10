„Amber Grid“ ir EEX užbaigė „GET Baltic“ veiklos perdavimą

„European Energy Exchange AG“ (EEX) ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ užbaigė dar 2023 metais pradėtą strateginį procesą – „GET Baltic“ akcijų perleidimą partneriui, kuris laimėjo tarptautinį viešą konkursą.
Pirmuoju etapu, 2023 metais, pritarus „Amber Grid“ valdybai ir akcininkų susirinkimui bei įvertinus „GET Baltic“ finansinius rezultatus, 66 proc. akcijų buvo parduota už 6,5 mln. eurų, o šiuo metu likusių 34 proc. akcijų pardavimo sandoris įvertintas 3,8 mln. eurų.
Dujų birža „GET Baltic“ yra licencijuota gamtinių dujų rinkos operatorė, turinti registruoto duomenų teikimo subjekto statusą (RRM) suteiktą agentūros ACER. 2025 m. rugsėjo 9 d. pradėjo EEX dujų prekybos veiklą Baltijos šalyse ir Suomijoje.
