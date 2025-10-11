Snail Games 旗下 Wandering Wizard 携手跨界合作，提升《雪山之上》和《反抗引擎》全球知名度

加利福尼亚州卡尔弗城, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐独立开发与发行商Snail Games Inc.（Nasdaq: SNAL）（下文简称“Snail Games”或“公司”）今日宣布达成一系列跨行业合作伙伴关系，旨在扩大全球知名度、拓展受众群体，并推动即将推出的独立游戏《雪山之上》 (Above the Snow) 和《反抗引擎》(Rebel Engine) 的长期增长潜力。

《雪山之上》是一款设定在 1960 年代阿尔卑斯山的温馨且故事丰富的庇护所管理模拟游戏，巧妙融合了生存机制、角色驱动的叙事和基地建造元素。 继荣获 NYX 大奖最佳城市建造游戏后，《雪山之上》 将乘势亮相即将在 2025 年 10 月 24 日至 26 日举行的波兹南游戏竞技场 (Poznan Game Arena)，这是东欧最大的游戏盛会之一。 活动期间，《雪山之上》 将揭晓与 Cortazu、Fjordfiesta 和 Heywood 的合作，这些品牌风格与游戏的阿尔卑斯山背景高度契合。 各品牌的精选产品将亮相活动现场，并融入游戏玩法之中，打造游戏沉浸体验与现实生活方式产品之间的无缝连接。 《雪山之上》的试玩版将于 2025 年 10 月 24 日至 26 日在波兹南游戏竞技场 5 号馆 B 区的独立游戏区开放体验。

Snail Games 同时扩充其动作游戏阵容，推出 《反抗引擎》，这款第一人称动作冒险游戏融合了 90 年代射击游戏的速度感与激烈的近战连击。 为赋予游戏原声生命力，工作室正携手人气 VTuber、hololive English Promise 核心成员 Hakos Baelz 展开合作。 Hakos Baelz 在 YouTube 拥有超过 109 万订阅者，以其充满活力的音乐风格和国际化的粉丝群体而闻名。 此次合作标志着她首次为电子游戏创作原声音乐，连接独立游戏与迅速崛起的 VTuber 音乐圈，为文化跨界合作开辟了新路径。 收录 Hakos Baelz 配乐的《反抗引擎》试玩版将于 2025 年 10 月 13 日至 10 月 20 日 Steam 新品节 (Next Fest) 期间开放。 玩家现可在 Steam 将《反抗引擎》添加至愿望单，以便在试玩版上线后及时获取更新与通知。

这些合作突显了 Snail Games 更广泛的战略，即寻求非传统合作，以提升 IP 价值并扩展品牌影响力。 Snail Games 通过将生活方式品牌与游戏相结合，并借助 VTuber 的娱乐影响力，正推动其独立游戏阵容拓展至全球新市场，同时最大化跨界推广机会。

创作者如有意制作 Snail Games 旗下的任何游戏，请联系 creatordirect@noiz.gg

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发与发行公司，为全球玩家提供互动式数字娱乐内容。公司拥有高品质游戏产品组合，涵盖主机、PC 端及移动设备等多个平台。 如需了解更多信息，请访问：https://snail.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含若干属于前瞻性声明的内容。 本新闻稿中包含的许多前瞻性声明可通过“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“计划”、“打算”、“预测”、“继续”、“估计”、“潜在”等前瞻性措辞加以识别，或通过其否定形式及类似表述加以体现。 本新闻稿及我们向美国证券交易委员会 (SEC) 公开呈报的文件中多处出现前瞻性陈述，包括但不限于以下声明的有效性：(i) 一系列跨行业合作将提升即将推出的独立游戏《雪山之上》与《反抗引擎》的曝光度、吸引多元化受众并挖掘长期增长潜力；(ii) 跨行业合作将突显 Snail Games 通过非传统协作增强知识产权价值并扩大品牌影响力的整体战略。 请仔细审阅公司于 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日财年 10-K 表年度报告中“风险因素”章节所述的风险与不确定性，以及公司不时向 SEC 提交的其他文件 (包括向 SEC 提交的 10-Q 表报告)。 公司无义务也不承担任何责任公开更新或修订前瞻性声明，以反映其预期、事件、条件或情势的任何变化。

投资者联系人：

John Yi 与 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com