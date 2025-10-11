Snail Games 旗下獨立遊戲分支 Wandering Wizard 透過跨界合作拓展《Above the Snow》與《Rebel Engine》的全球曝光度

卡爾弗城，加州, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（「Snail Games」或「公司」）今日宣佈啟動一系列跨界合作計劃，以提升即將推出的獨立遊戲《Above the Snow》及《Rebel Engine》的市場曝光度、拓展受眾群，並激發長期增長潛能。

《Above the Snow》是一款劇情溫馨、故事豐富的避難所管理模擬遊戲，以 1960 年代阿爾卑斯山為背景，將生存機制、角色驅動劇情與基地建造融為一體。 繼榮獲 NYX 獎最佳城市建設遊戲後更進一步，《Above the Snow》將於 2025 年 10 月 24 至 26 日登陸東歐一大遊戲盛會——波茲南遊戲競技場（Poznan Game Arena）。 活動期間，《Above the Snow》將公開與 Cortazu、Fjordfiesta 和 Heywood 品牌聯乘計劃，這些品牌與遊戲的阿爾卑斯山背景緊密呼應。 各大品牌精選作品不僅於活動中呈現，更將直接融入遊戲機制，打造沉浸式遊戲體驗與現實生活用品之間的無縫連結。 《Above The Snow》實機試玩版將於 2025 年 10 月 24 至 26 日在波茲南遊戲競技場 5 號館 B 區獨立遊戲區開放體驗。

此外，Snail Games 也透過《Rebel Engine》強化其動作導向的產品陣容，這款第一人稱動作冒險遊戲融合 90 年代射擊速度感與震撼砍殺連擊。 為了締造生動的遊戲配樂，工作室與知名 VTuber 兼 hololive 英文企劃 English Promise核心成員 Hakos Baelz 無間合作。 Hakos Baelz 在 YouTube 擁有超過 109 萬名訂閱者，以其活力澎湃的音樂作品及國際粉絲群著稱。 是次合作象徵她首度獻聲遊戲原創配樂，串聯獨立遊戲與發展飛快的 VTuber 音樂場景，為文化跨界開闢新路徑。 收錄 Hakos Baelz 原創音軌的《Rebel Engine》試玩版，將於 2025 年 10 月 13 至 20 日期間 Steam Next Fest 期間登場。 玩家可立即在 Steam 將《Rebel Engine》加入願望清單，以便在試玩版開放時率先接收最新消息及通知。

這些合作計劃體現 Snail Games 追求非傳統合作模式以強化 IP 價值和拓展品牌影響力的宏觀策略。 透過結合生活時尚品牌與遊戲內容，並善用 VTuber 在娛樂界的影響力，Snail Games 正建立其獨立遊戲產品組合以搶佔全球新市場，並充分把握跨領域推廣商機。

