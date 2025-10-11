Rogers lance l’initiative Appelez les Blue Jays et donne la chance à des fans de gagner 500 billets pour assister aux matchs à domicile des séries de championnat de la Ligue américaine 

TORONTO, 11 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui son plus récent concours visant à donner 500 billets gratuits pour chaque match à domicile des Blue Jays durant les éliminatoires de la MLB.

« Gens du Canada, commencez à répandre la nouvelle, a déclaré John Schneider, gérant des Toronto Blue Jays. Montrez-nous votre soutien en appelant les Blue Jays pour encourager l’équipe canadienne. »

Rogers donne 250 paires de billets pour chaque match à domicile des Blue Jays lors des séries de championnat de la Ligue américaine. Les fans qui appellent les Blue Jays participent automatiquement au tirage. Pour courir la chance de gagner l’une des 50 paires de billets, il suffit de téléphoner ou d’envoyer un texto à Russell Martin, ancien receveur des Blue Jays, au 514-807-JAYS (français) ou à John Schneider au 416-987-JAYS (anglais) ou encore de publier un message de soutien sur les médias sociaux en y ajoutant le mot-clic #AppelezLesBlueJays.

À compter d’aujourd’hui à Toronto, les fans peuvent également utiliser un des téléphones temporaires de Rogers tout au long des séries de championnat de la Ligue américaine pour courir la chance de gagner l’une des 200 paires de billets. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information aux médias.

« La fièvre du baseball se propage partout au pays, et nous voulons donner aux fans et à notre clientèle l’occasion de vivre toute la frénésie des séries éliminatoires, a affirmé Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications chez Rogers. L’initiative Appelez les Blue Jays est une façon amusante de soutenir l’équipe et de redonner aux fans des Jays. »

Les messages peuvent être diffusés sur les médias sociaux ou partagés avec l’équipe pendant les séries éliminatoires. L’entreprise donnera également aux membres de sa clientèle des billets pour les matchs des séries éliminatoires des Blue Jays par l’intermédiaire de son programme Accès Privilège. Un concours est organisé pour chaque série, dont le premier prix consiste en une paire de billets, des billets d’avion et l’hébergement. La clientèle de Rogers peut consulter rogers.com/fr/bluejays pour participer au concours et courir la chance de gagner.

Les billets ne sont pas transférables.

