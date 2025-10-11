WiSA, 저비용 트랜스미터 모듈·WiSA 커넥트 모바일 앱·자가 상호운용성 인증 프로세스로 홈 오디오 시장 공략 강화

오리건주 비버튼, Ore., Oct. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI (나스닥: DVLT)이 자사의 음향과학사업부 (Acoustic Science Division) 산하 무선음향협회(Wireless Sound Association, 이하 WiSA)를 통해 업계 최고 수준의 솔루션 라인업에 세 가지 핵심 신제품을 추가했다고 발표했다. 이번에 공개된 제품은 WiSA E Falcon 트랜스미터 모듈 (WiSA E Falcon Transmitter Module), WiSA 커넥트 모바일 애플리케이션 (WiSA Connect Mobile Application), WiSA 인증 애플리케이션 (WiSA Certification Application) 이다.

이들 솔루션은 소비자 전자기기 브랜드가 고성능이면서도 상호 호환 가능한 오디오 부품을 시장에 선보일 수 있도록 지원하며, 소비자들이 다양한 가격대에서 간편하게 몰입형 멀티채널 오디오 환경을 연결하고 제어할 수 있도록 돕는 핵심 역할을 한다.

WiSA Falcon 트랜스미터 모듈(WiSA Falcon Transmitter Module)

WiSA Falcon 5GHz 무선 모듈은 저가형 스피커 및 사운드바 애플리케이션에 최적화된 고품질 무선 사운드를 제공하도록 설계되었다.

WiSA Falcon이 경쟁 제품보다 앞서는 이유:

TDM 프로토콜을 사용하여 주요 사운드바 칩셋 공급업체와 호환되며, WiSA E Endeavour 등 WiSA E 수신 모듈과 페어링 가능하다.

2.4GHz 블루투스의 강력한 대안으로, 더 우수한 RF 성능, 비압축 오디오 전송, 고정 저지연, 더 많은 오디오 채널 지원을 제공한다.

사운드바, TV, 셋톱박스, 프로젝터, 무선 오디오 허브 등 경제적인 홈시어터 제품에 최적화되어 있다.

최대 8개의 독립적인 48kHz 16비트 또는 24비트 오디오 채널을 저지연으로 전송할 수 있다.

모든 WiSA 모듈에서 제공되는 양방향 데이터 전송 기능을 통해, 제품 설계자는 볼륨 제어, 앰프 제어, 맞춤형 DSP 튜닝, 조명 제어, AI 구현을 위한 센서 피드백 정보 등 추가 기능을 쉽게 통합할 수 있다.

Wi-Fi 프로토콜, 5GHz UNII 대역, 독자적인 동적 네트워크 최적화 및 오류 수정 알고리즘을 활용해, 모든 WiSA E 모듈은 혼잡한 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다.

WiSA E Falcon은 비용 효율적인 설계로 별도의 추가 부품이나 독점 코덱이 필요하지 않아 자재비(BOM) 절감 및 통합 과정 단순화에 기여한다. 또한 Wi-Fi AES 256비트 암호화를 통한 안전한 오디오 전송을 지원한다.

WiSA Connect 모바일 애플리케이션과 완벽히 호환되어 사용자는 가정 내 모든 WiSA E 인증 구성요소를 손쉽게 확인하고 제어할 수 있다.

WiSA 협회가 제공하는 WiSA 인증 애플리케이션을 통해 신속하고 간편한 상호 운용성 인증을 받을 수 있으며, 다른 WiSA E 인증 제품들과의 완벽한 연결 및 호환성을 보장한다.





Datavault AI의 CEO인 네이선 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “Datavault의 WiSA 기반 사운드 솔루션 제품군은 프리미엄 오디오 품질, 원활한 연결성, 직관적인 이동성을 원하는 소비자와 업계의 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 전략적으로 포지셔닝되어 있다.”라고 강조했다. 그는 또 “우리는 업계 최고 수준의 오디오 기술을 지속적으로 발전시키고 있으며, 그 적용 범위를 로보틱스와 고음질 Web3 경험 등 새로운 영역으로 확장하는 데 주력하고 있다.”라고 밝혔다.

WiSA 커넥트 모바일 애플리케이션(WiSA Connect Mobile Application)

WiSA Connect 앱은 사용자의 로컬 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 연결되어, 가정 내 모든 WiSA E 인증 구성요소를 즉시 탐색한다. 이를 통해 사용자는 스피커 추가·삭제는 물론, 독립적인 오디오 존을 생성하고 맞춤형 설정을 적용하여 이상적인 청취 환경을 손쉽게 구축할 수 있다.

WiSA 협회 회장인 토니 오스트롬(Tony Ostrom)은 “기술은 우리의 삶을 단순하고 효율적으로 만들어야 한다.”며 “우리의 목표는 WiSA 인증 솔루션을 사용하는 모든 이들이 시스템 설정, 장치 제어, 연결을 손쉽게 할 수 있도록 하는 것이다. WiSA Connect는 바로 그 약속의 결과물이다.”라고 밝혔다.

WiSA Connect 앱은 곧 출시될 WiSA SoundSend E 오디오 허브와도 연동되며, 다양한 음향 튜닝 기능과 사용자 맞춤형 프리셋 설정을 제공한다.

WiSA 인증 애플리케이션(WiSA Certification Application)

WiSA Certification 앱은 WiSA E 기술을 사용하는 솔루션의 제품 개발 및 인증 과정을 간소화하여, 다른 WiSA E 제품들과 완벽한 작동 및 상호운용성을 보장한다. 이 앱은 개발자가 WiSA E 상호운용성 요건 전반을 따라갈 수 있도록 안내하고, 테스트를 수행하며, 각 단계마다 실시간 피드백을 제공한다. 제품은 모든 절차를 완료하고 승인을 받으면 WiSA E 상호운용성 인증서를 발급받아, 단일 브랜드 또는 멀티 브랜드 시스템 내 모든 제품 간의 매끄러운 통합이 가능해진다.

WiSA 협회 회장 토니 오스트롬(Tony Ostrom)은 “우리는 제품 개발 단계와 실제 인증 절차에서 모두 활용할 수 있는 이 모바일 애플리케이션을 통해 WiSA 인증 프로세스를 간소화했다.”라고 밝히며 “이 앱은 파트너사들이 고품질의 상호운용 가능한 제품을 그 어느 때보다 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 설계되었다.”라고 설명했다.

WiSA Certification 앱은 WiSA 협회에서 제공하는 태블릿을 통해 이용 가능하며, WiSA E 기술을 효율적으로 통합하고 상호운용성 인증을 획득하는 데 필요한 모든 기술 문서와 지원이 함께 제공된다. 브랜드들은 개발 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있고, 현재 또는 과거 프로그램의 이력 데이터도 조회할 수 있다. 또한 이 앱과 내장된 테스트 기능은 상호운용성 인증을 목표로 하지 않는 브랜드나 제품에도 매우 유용하게 활용될 수 있다.

WiSA 및 관련 제품에 대한 자세한 정보는 www.wisatechnologies.com에서 확인할 수 있다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 는 인공지능 (AI) 기반 블록체인 솔루션 분야의 선도 기업으로, 데이터 수익화 (Data Monetization), 자산 토큰화 (Asset Tokenization), 그리고 보안형 디지털 마켓플레이스(Secure Digital Marketplace) 구축에 중점을 두고 있다.

Datavault AI™는 AI 기반 데이터 경험, 평가(Valuation), 그리고 수익화 기술의 최전선에서 혁신을 이끌고 있다. 이 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 과 데이터 과학(Data Science) 부문 간의 협업을 중심으로 포괄적인 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 Acoustic Science Division은 Wisam®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍·동기화·다중 채널 간섭 제거(IP 포함) 등 핵심 음향 전송 기술을 기반으로 한 다채널 무선 HD 사운드 및 공간 음향 전송 기술을 업계 최초로 구현했다. 한편 Data Science Division은 고성능 컴퓨팅(HPC) 을 활용해 데이터 인식, 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 HPC 소프트웨어 라이선싱을 지원하며, 광범위한 산업군에 걸쳐 활용되고 있다. 또한 Information Data Exchange® (IDE) 는 디지털 트윈(Digital Twin) 구현 및 이름·이미지·초상권(Name, Image, and Likeness, NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 실제 물리적 자산을 변경 불가능한 메타데이터(Immutable Metadata) 와 안전하게 연결해 투명하고 책임 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 포트폴리오는 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터 리포팅, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능 등을 포함하고 있다. 이 회사의 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton, OR) 에 위치하며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

미래예측진술에 관한 주의사항

본 보도자료에는 1995년 개정된 미국 「증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 」 및 기타 증권법의 의미 내에서 “미래예측진술(forward-looking statements)” 이 포함되어 있다. “예상한다(expect),” “할 것이다(will),” “계속된다(continues),” “기대한다(anticipates)” 등과 이와 유사한 미래 또는 조건부 표현은 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에서 언급된 당사의 사업 기회 및 전망, 전략, 향후 수익 기대, 라이선스 및 특허 관련 계획, 특허 기술의 성공적 실행 등에 관한 진술은 당사 경영진이 합리적이라고 판단한 추정 및 가정에 기초하였으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 따라서 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 주의해야 한다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다. 예를 들어, 당사가 발행된 지적재산권을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 언급된 특허를 기반으로 신규 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 상황 및 향후 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 전반적 시장·경제·기타 환경, 계속기업(going concern)으로서 존속할 수 있는 능력, 나스닥 상장 유지 여부, 비용 관리 및 운영·예산 계획 실행 능력, 재무 목표 달성 가능성, 라이선스 보유자가 당사 기술을 자사 제품에 실제로 도입할지 여부 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산 관련 위험 등이다. 보다 구체적인 위험 요소는 당사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서에 상세히 기재되어 있다. 본 보도자료에 포함된 정보는 발표일 현재 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 공개적으로 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.

