Près de la moitié des Canadiens et Canadiennes troqueraient le souper de dinde pour un match des Blue Jays

TORONTO, 12 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage révèle que près de la moitié des Canadiens et Canadiennes laisseraient tomber le souper d’Action de grâce pour assister à un match des Blue Jays ce week-end.

Cinquante-deux pour cent des membres de la génération X choisissent le match de baseball plutôt que le souper de dinde.

Le sondage a également révélé qu’environ 50 % des Canadiennes et Canadiens changeraient leur plan pour le souper de l’Action de grâce si un match des séries éliminatoires des Blue Jays avait lieu en même temps. La plupart d’entre eux prévoient faire jouer le match en arrière-plan ou enregistrer le match pour le regarder plus tard.

« On peut ressentir la ferveur pour les Blue Jays partout au pays, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. Fière propriétaire de l’équipe canadienne, Rogers est ravie de voir les fans intégrer les Jays à leurs traditions de l’Action de grâce. »

Les deux premiers matchs de la Série de championnat de la Ligue américaine auront lieu dimanche et lundi au Rogers Centre. Rogers donnera 500 billets gratuits pour toute une section aux fans pour chaque match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre durant les éliminatoires de la MLB.

L’entreprise donnera également aux membres de sa clientèle des billets pour les matchs des séries éliminatoires des Blue Jays par l’intermédiaire de son programme Accès Privilège. Un concours est organisé pour chaque série, dont le premier prix consiste en une paire de billets, des billets d’avion et l’hébergement. La clientèle de Rogers peut consulter rogers.com/fr/bluejays pour participer au concours et courir la chance de gagner.

Sondage mené en ligne par Rogers du 6 au 8 octobre 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 1 503 membres canadiens du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français. Aux fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille présenterait une marge d’erreur de ± 3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.