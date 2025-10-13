eQ Oyj:n Q3 2025 osavuosikatsauksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen

eQ Oyj sijoittajauutinen

13.10.2025, klo 11:00

eQ Oyj julkistaa Q3 2025 osavuosikatsauksen tiistaina 21.10.2025 noin klo 8:00. eQ:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja talousjohtaja Antti Lyytikäinen esittelevät osavuosituloksen 21.10.2025 klo 11:00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. Tiedotustilaisuus järjestetään eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 5 krs, 00100 Helsinki ja siihen on mahdollista osallistua myös webcast-lähetyksen kautta. Webcast-osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ja ilmoittautuneille lähetetään linkki lähetykseen.

Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen Kira.Johansson@eQ.fi.

Lisätietoja: Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847

