Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 6. til 10. oktober foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 117.755 1.432.753.950 6 oktober 2025 750 12.531,0000 9.398.250 7 oktober 2025 700 12.633,1714 8.843.220 8 oktober 2025 700 12.538,8714 8.777.210 9 oktober 2025 750 12.228,4533 9.171.340 10 oktober 2025 780 12.109,2949 9.445.250 Total 6. -10. oktober 2025 3.680 45.635.270 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 30.966 410.324.130 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 121.435 1.478.389.220 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 667.090 8.213.014.352 6 oktober 2025 3.758 12.574,3520 47.254.415 7 oktober 2025 3.508 12.669,5966 44.444.945 8 oktober 2025 3.508 12.559,1890 44.057.635 9 oktober 2025 3.758 12.227,0569 45.949.280 10 oktober 2025 3.876 12.116,0101 46.961.655 Total 6. -10. oktober 2025 18.408 228.667.930 Køb fra Familiefonden* 2.409 12.422,2179 29.925.123 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 175.442 2.339.674.750 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 687.907 8.471.607.404

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 121.435 A-aktier og 787.738 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,74% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 13. oktober 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





