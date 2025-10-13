Festi hf.: Endurkaup vika 41

Í 41. viku 2025 keypti Festi alls 160.627 eigin hluti fyrir 49.671.235 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr)
416.10.202511:55:2010.6273053.241.235
417.10.202510:07:0250.00030615.300.000
418.10.202513:28:1240.00030812.320.000
419.10.202511:41:3330.0003149.420.000
4110.10.202510:45:4930.0003139.390.000
   160.627 49.671.235

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 2.466.226 hluti eða 0,79% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.380.627 eigin hluti fyrir 717.171.235 kr. og á í dag 2.626.853 hluti sem samsvarar 0,84% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


