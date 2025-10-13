Festi hf.: Endurkaup vika 41

Í 41. viku 2025 keypti Festi alls 160.627 eigin hluti fyrir 49.671.235 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|41
|6.10.2025
|11:55:20
|10.627
|305
|3.241.235
|41
|7.10.2025
|10:07:02
|50.000
|306
|15.300.000
|41
|8.10.2025
|13:28:12
|40.000
|308
|12.320.000
|41
|9.10.2025
|11:41:33
|30.000
|314
|9.420.000
|41
|10.10.2025
|10:45:49
|30.000
|313
|9.390.000
|160.627
|49.671.235
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 2.466.226 hluti eða 0,79% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.380.627 eigin hluti fyrir 717.171.235 kr. og á í dag 2.626.853 hluti sem samsvarar 0,84% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).