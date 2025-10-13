|Flokkur
|RIKV 26 0121
|RIKV 26 0415
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|15.10.2025
|15.10.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|17.840
|20.387
|Samþykkt (verð / flatir vextir)
|97,970
|/
|7,612
|96,300
|/
|7,600
|Fjöldi innsendra tilboða
|16
|23
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|19.940
|30.387
|Fjöldi samþykktra tilboða
|14
|18
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|14
|18
|Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
|97,970
|/
|7,612
|96,300
|/
|7,600
|Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
|98,025
|/
|7,401
|96,394
|/
|7,400
|Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
|97,970
|/
|7,612
|96,300
|/
|7,600
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
|97,986
|/
|7,550
|96,331
|/
|7,534
|Besta tilboð (verð / flatir vextir)
|98,025
|/
|7,401
|96,394
|/
|7,400
|Versta tilboð (verð / flatir vextir)
|97,921
|/
|7,799
|96,277
|/
|7,649
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
|97,983
|/
|7,562
|96,316
|/
|7,566
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,12
|1,49
Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0121 - RIKV 26 0415
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
