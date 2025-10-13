Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0121 - RIKV 26 0415

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKV 26 0121RIKV 26 0415
Greiðslu-og uppgjörsdagur 15.10.202515.10.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 17.84020.387
Samþykkt (verð / flatir vextir) 97,970/7,61296,300/7,600
Fjöldi innsendra tilboða 1623
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 19.94030.387
Fjöldi samþykktra tilboða 1418
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 1418
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 97,970/7,61296,300/7,600
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 98,025/7,40196,394/7,400
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 97,970/7,61296,300/7,600
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 97,986/7,55096,331/7,534
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 98,025/7,40196,394/7,400
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 97,921/7,79996,277/7,649
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 97,983/7,56296,316/7,566
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,121,49

